PSG po zmagi nad Lyonom znova na +7

Razvpita ekipa iz francoske prestolnice je silovito začela tekmo na Parku princev. Med osmo in 14. minuto je dosegla dva gola, potem ko sta zadela Ousmane Dembele iz igre in Portugalec Vitinha z enajstmetrovke. V končnici prvega polčasa je za sedemkratne francoske prvake iz Lyona znižal Gruzijec Georges Mikautadze, v zaključku tekme pa je končni izid 3:1 postavil portugalski napadalec Goncalo Ramos.

Danes so bile še štiri tekme. Brest je bil zanesljivo boljši od Nantesa s 4:1, Rennes je doma premagal Angers z 2:0, Strasbourg je v Le Havru slavil s 3:0, zadnjeuvrščeni Montpellier pa se je doma z Nico razšel z 2:2.

Toulouse je na petkovi uvodni tekmi kroga brez pomoči Mihe Zajca z 2:1 odpravil St. Etienne 2:1 in napredoval na deveto mesto. Tik za njim je na razpredelnici Reims, ki se je z zasedbo iz kneževine v soboto razšel brez golov. Ta dan je Marseille na svojem Velodromu gostil četrtouvrščeni Lille in igral 1:1, Auxerre in Lens pa sta se razšla z 2:2.