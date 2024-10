Psi iz zavetišča glavne zvezde tekme med Espanyolom in Mallorco

Katalonski nogometni klub Espanyol je še drugo leto zapored organiziral pomoč lokalnemu zavetišču za pse. Nogometaši so se na zelenico domačega stadiona v Cornellu sprehodili s kosmatinci, ki v zavetišču čakajo na posvojitev. Na družbenem omrežju X pa so objavili tudi vsa imena in telefonske številke, kamor lahko za posvojitev pokličejo bodoči lastniki.

Espanyol je pred tekmo proti Mallorci organiziral akcijo in preko družbenih omrežij apeliral na ljubitelje psov, da posvojijo novega najboljšega prijatelja iz zavetišča v okolici Barcelone. Katalonci so kljub temu, da niso bili v vlogi favorita proti nasprotnikom z Majorke, obračun dobili z rezultatom 2:1 in tako dosegli že svojo tisočo zmago v najelitnejši španski ligi v svoji zgodovini.

Z izbranimi štirinožci so se nogometaši družili cel teden, tako pred treningi kot tudi na novinarski konferenci.

Psi so bili deležni posebne pozornosti tudi med treningom prve članske ekipe kluba. Med njimi pa je bila tudi mačka, ki je prav tako iskala nov dom.

Na družbenem omrežju X je klub objavil imena in slike psov skupaj s telefonskimi številkami, kamor bi potencialni lastniki lahko poklicali in tako dobili novega družinskega člana. Lola, Almodovar, Bella, Indi, Groot in ostali so tako verjetno že našli nove lastnike, saj so bili navijači kluba nad ponovitvijo lanskoletne akcije navdušeni.

Preteklo leto so enako akcijo organizirali na tekmi enajstega kroga druge španske lige protu Real Valladolidu. Tudi takrat so zmagali Katalonci. Končni rezultat je bil 2:0. Tako so nogometaši Espanyola še neporaženi, ko na igrišče stopijo s štirinožnimi prijatelji pred začetkom srečanja.