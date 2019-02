Romina tragično preminulemu Emilianu: 'Nala tudi čaka nate'

Emiliano Sala in Nala

Spomnimo, lahko turistično letalo, ki je 21. januarja iz Nantesa poletelo proti Cardiffu, je kakšnih 20 kilometrov severno od otoka Guernsey v Rokavskem prelivu izginilo z radarja. Na krovu letala sta bila novi napadalec angleškega nogometnega prvoligaša Cardiffa, v Argentini rojeni Italijan Emiliano Sala in pilot Davidom Ibbotson.

Potrpežljivo čakajoč na svojega gospodarja. A 28-letni argentinski napadalec je prav med poletom pri Angliji skupaj s pilotom Davidom Ibbotsonom v letalski nesreči preminil. "ZEmilianom sta imela poseben odnos. Bila sta nerazdružljiva. Nala je razlog zakaj se je Emiliano vrnil v Francijo, da bi uredil vse za njeno pot na Otok," je med drugim zapisala Romina Sala. "Nala tudi čaka nate," je še preden so našli razbitine letala in potrdili, da gre prav za zračno plovilo v katerem sta bila nesrečni nogometaš in pilot,