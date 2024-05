PSV Eindhoven po šestih letih znova nizozemski nogometni prvak

PSV Eindhoven je še 25. postal nizozemski nogometni prvak in prvič po šestih letih. Po zmagi s 4:2 nad Sparto iz Rotterdama ima štiri kroge pred koncem nizozemskega prvenstva nedosegljivih 87 točk, Feyenoord je drugi s 75 točkami in tekmo manj, tretji Twente jih ima 63. Veliki tekmec Ajaxa ima zelo slabo sezono in je peti z 49 točkami.