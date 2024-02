PSV in Borussia brez zmagovalca v Eindhovnu

Sreda ponuja nov nogometni spektakel v Ligi prvakov na Kanalu A in VOYO. Od 20.30 prenos tekme Napoli - Barcelona. Začnemo z bogatim studijskim delom.

Osmino finala so 13. februarja odprli Leipzig Kevina Kampla in Benjamina Šeška in Real Madrid, Španci so tekmo v Nemčiji dobili z 1:0, ter Koebenhavn in Manchester City, pri čemer so Angleži in branilci naslova na Danskem pričakovano slavili s 3:1. Dan pozneje je Lazio presenetil Bayern in ga ugnal z 1:0, Paris Saint-Germain pa je upravičil vlogo favorita proti Realu Sociedadu z zmago z 2:0.