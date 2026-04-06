Najtrofejnejši nizozemski klub ostaja Ajax s 36. naslov, PSV pa si je z nazivom državnega prvaka zagotovil mesto v evropski Ligi prvakov v naslednji sezoni.
Nogomet
PSV iz Eindhovna pet krogom pred koncem že nizozemski prvak
PSV Eindhoven je tretje leto zapored prvak nizozemske nogometne lige. Pet krogov pred koncem prvenstva je danes drugouvrščeni Feyenoord zgolj remiziral z Volendamom, tako da ima PSV neulovljivo prednost in se že lahko veseli 27. naslova v zgodovini.
