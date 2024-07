Pulisic zrežiral ameriško zmago proti Boliviji

Ameriški kapetan Christian Pulisic je zadel izjemen zgodnji zadetek že v tretji minuti tekme, preden je tik pred polčasom v 44. minuti podal Folarinu Balogunu, ki je zadel za 2:0. "Leteli smo po igrišču z veliko intenzivnostjo," je dejal Pulisic po zmagi na stadionu AT&T v Arlingtonu v Teksasu. "Očitno nam je zgodnji zadetek zelo pomagal, a vse skupaj je bila precej dominantna predstava." Ameriški selektor Gregg Berhalter je svojo ekipo posvaril pred samozadovoljstvom proti bolivijski ekipi, ki je od leta 1999 v devetih prejšnjih izvedbah Cope Americe zmagala le eno tekmo. Zmagovito so turnejo odprli tudi 15-kratni prvaki iz Urugvaja, ki so pod selektorsko taktirko Marcela Bielse povsem prevladovali na tekmi proti Panami. Maximiliano Araujo je v 16. minuti popeljal Urugvaj v vodstvo z lepo izvedenim strelom v zgornji kot gola.

Panamski vratar Orlando Mosquera je bil nemočen in pod silovitim pritiskom tudi v nadaljevanju, a je ubranil poskuse Urugvaja. Tudi po premoru se je izid 1:0 obdržal vse do 85. minute, ko je bil natančen Darwin Nunez. V 91. minuti se je izkazal Matias Vina, ko je z glavo v mrežo Paname preusmeril mojstrsko izveden prosti strel Nicolasa de la Cruza. V izdihljajih tekme je Panama le prejela nekaj zadoščenja, ko je Michael Amir Murillo zaključil hiter prodor z natančnim strelom. "V prvem polčasu smo bili boljši. V drugem polčasu so nadzorovali igro prvih 15 ali 20 minut," je dejal Nunez. "Malo smo trpeli, a smo z drugim golom spet napredovali in na koncu igrali dobro," je dejal strelec. "Zamudili smo veliko priložnosti. Toda iz napak se učiš in nikoli se nismo predali," je še dodal.

V skupini C imata ekipi ZDA in Urugvaja po tri točke, Panama in Bolivija sta brez.