Utrip slovenske pripravljenosti bodo tipali Srbi

Članska futsal reprezentanca bo v jeseni pričela z novim ciklom kvalifikacij za uvrstitev na svetovno prvenstvo, ki bo leta 2028. Kot uvod v ta cikel bo odigrala prijateljski tekmi. V Laškem se bo pomerila z reprezentanco Srbije. Prvič v soboto, in drugič v ponedeljek.
"Jeseni se začenjajo kvalifikacije za svetovno prvenstvo. Reprezentančni turnir, ki sledi, je namenjen temu, da na delu vidim igralce, ki so v zadnjem času opozorili nase v klubih. Dobili bodo priložnost, da pokažejo, da lahko pomagajo tudi v reprezentanci. Ohranili pa smo celotno jedro reprezentance," ob začetku reprezentančne akcije pove selektor Tomislav Horvat, ki mu bo asistiral Matej Fideršek, ki je sklenil reprezentančno kariero, za fizično pripravljenost pa po novem skrbi trener Rok Klinc.
Reprezentanca Slovenije:
Tilen Gajser (Athletic Futsal Club Graz), Marko Peček (Futsal klub Dobovec), Adrijan Trstenjak (Futsal klub Dobovec), Teo Turk (HMNK Rijeka), Jeremy Bukovec (Kelme Osijek), Benjamin Tušar (KS Constract Lubawa), Igor Osredkar (MNK Bubamara Cazin), Žiga Čeh (MNK Bubamara Cazin), Luka Čop (MNK Futsal Dinamo), Mihael Čop (MNK Futsal Dinamo), Uroš Đurič (MNK Olmissum, Omiš), Denis Kneževič (MNK Uspinjača Gimka, Zagreb), Alen Zgonc (ŠD Extrem), Jakob Rems (ŠD FK Siliko), Jure Suban (ŠD FK Siliko), Lovro Trdin (ŠD FK Siliko).
