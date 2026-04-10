Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Utrip slovenske pripravljenosti bodo tipali Srbi

Ljubljana, 10. 04. 2026 08.02 pred 19 dnevi 1 min branja 1

Avtor:
M.J.
Slovenija - Belorusija

V Laškem se je zbrala moška futsal reprezentanca, ki je opravila z uvodnimi treningi. Ekipo je pred začetkom pozdravil Vlado Močnik, član IO NZS in predsednik komisije za futsal, ter ji zaželel uspešno delo. Kot uvod v nov kvalifikacijski cikel bo odigrala prijateljski tekmi s Srbijo.

Igor Osredkar
Igor Osredkar
FOTO: Luka Kotnik

Članska futsal reprezentanca bo v jeseni pričela z novim ciklom kvalifikacij za uvrstitev na svetovno prvenstvo, ki bo leta 2028. Kot uvod v ta cikel bo odigrala prijateljski tekmi. V Laškem se bo pomerila z reprezentanco Srbije. Prvič v soboto, in drugič v ponedeljek. 

Preberi še 'Zelo nam je težko, ampak preprosto si nismo zaslužili'

"Jeseni se začenjajo kvalifikacije za svetovno prvenstvo. Reprezentančni turnir, ki sledi, je namenjen temu, da na delu vidim igralce, ki so v zadnjem času opozorili nase v klubih. Dobili bodo priložnost, da pokažejo, da lahko pomagajo tudi v reprezentanci. Ohranili pa smo celotno jedro reprezentance," ob začetku reprezentančne akcije pove selektor Tomislav Horvat, ki mu bo asistiral Matej Fideršek, ki je sklenil reprezentančno kariero, za fizično pripravljenost pa po novem skrbi trener Rok Klinc.

Matej Fideršek in Tomislav Horvat
Matej Fideršek in Tomislav Horvat
FOTO: NZS.si

Reprezentanca Slovenije:
Tilen Gajser (Athletic Futsal Club Graz), Marko Peček (Futsal klub Dobovec), Adrijan Trstenjak (Futsal klub Dobovec), Teo Turk (HMNK Rijeka), Jeremy Bukovec (Kelme Osijek), Benjamin Tušar (KS Constract Lubawa), Igor Osredkar (MNK Bubamara Cazin), Žiga Čeh (MNK Bubamara Cazin), Luka Čop (MNK Futsal Dinamo), Mihael Čop (MNK Futsal Dinamo), Uroš Đurič (MNK Olmissum, Omiš), Denis Kneževič (MNK Uspinjača Gimka, Zagreb), Alen Zgonc (ŠD Extrem), Jakob Rems (ŠD FK Siliko), Jure Suban (ŠD FK Siliko), Lovro Trdin (ŠD FK Siliko).

futsal nogomet nzs horvat
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
hojladri123
10. 04. 2026 08.57
Kakšen puls? v SSKJ te besede ni
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Damjan Murko iskreno o očetovstvu: "Ko sem prvič držal sina v naročju, sem pomislil, da je moje javno življenje končano"
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
zadovoljna
Portal
Največji strah slovenske podjetnice se je preoblikoval v njeno moč
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
To lepo slovensko pevko ljubi sin Branka Đurića
To lepo slovensko pevko ljubi sin Branka Đurića
vizita
Portal
Navaden glavobol je bil v resnici počena žila v možganih
Zgodnji simptomi raka jajčnikov: 4 znaki, ki jih morate poznati
Zgodnji simptomi raka jajčnikov: 4 znaki, ki jih morate poznati
Grožnja v naših kosteh, ki prizadane 40 % odraslih
Grožnja v naših kosteh, ki prizadane 40 % odraslih
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
cekin
Portal
Garsonjere za 170.000 in več evrov. Poglejte najdražjo
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Nova pravila za prtljago pri Lufthansi
Nova pravila za prtljago pri Lufthansi
moskisvet
Portal
Nekdanji smučar odločno: življenje po smrti obstaja
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
dominvrt
Portal
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
okusno
Portal
Piknik revolucija: jed, ki zasenči čevapčiče in pleskavice
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
voyo
Portal
Ljubezen na prvi ples
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1677