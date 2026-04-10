Utrip slovenske pripravljenosti bodo tipali Srbi

Članska futsal reprezentanca bo v jeseni pričela z novim ciklom kvalifikacij za uvrstitev na svetovno prvenstvo, ki bo leta 2028. Kot uvod v ta cikel bo odigrala prijateljski tekmi. V Laškem se bo pomerila z reprezentanco Srbije. Prvič v soboto, in drugič v ponedeljek.

"Jeseni se začenjajo kvalifikacije za svetovno prvenstvo. Reprezentančni turnir, ki sledi, je namenjen temu, da na delu vidim igralce, ki so v zadnjem času opozorili nase v klubih. Dobili bodo priložnost, da pokažejo, da lahko pomagajo tudi v reprezentanci. Ohranili pa smo celotno jedro reprezentance," ob začetku reprezentančne akcije pove selektor Tomislav Horvat, ki mu bo asistiral Matej Fideršek, ki je sklenil reprezentančno kariero, za fizično pripravljenost pa po novem skrbi trener Rok Klinc.