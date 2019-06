Puščice iz Katalonije: 'V Realu ne zaupajo lastnemu podmladku'

V madridskem nogometnem velikanu so se takoj po koncu sezone pričeli ’oboroževati’ za novo. Že v prvih dneh poletnega prestopnega roka so v svoje vrste zvabili številne nove pridobitve, kar je vzbudilo mešane občutke. Medtem, ko nekateri podpirajo kraljeve okrepitve, so drugi mnenja, da bi Real moral graditi na igralcih nogometne akademije.

Katalonci le od daleč opazujejo aktivnosti španskega tekmeca v prestopnem roku, pri tem pa so številni prepričani, da je vizija Reala nekoliko zgrešena. Nekdanji predsednik Barcelone Joan Laporta se je namreč obregnil ob zadnje galaktične pridobitve, ki po njegovem mnenju ne bi smele biti posledica dragih prestopov, temveč lastne nogometne akademije. Belgijec je podpisal petletno pogodbo, na teden pa naj bi zaslužil približno 450 tisoč evrov. FOTO: AP Madridski Real je namreč že v prvih dneh poletnega prestopnega roka razveselil svoje navijače z novico, da bo dres galaktikov v prihodnji sezoni nosil tudi nadarjeni Luka Jović, še več prahu pa je dvignila zadnja pridobitev - belgijski nogometni zvezdnik Eden Hazard. Za slednjega so morali v kraljevem klubu globoko seči v žep, zanj so namreč odšteli kar 100 milijonov evrov. O mojstrstvu nekdanjega nogometaša londonskega Chelseaja ne dvomi niti Laporta, ki verjame, da bo Belgijec obogatil dogajanje v španskem prvenstvu. "Je izjemen nogometaš, ki bo brez dvoma, špansko La Ligo naredil še bolj konkurenčno. Real je bil prisiljen v nakup novih pridobitev," je v pogovoru s španskimi mediji zatrdil 56-letnik. Tudi Barcelona naj bi se v poletnem prestopnem roku okrepila z nekaj zvenečimi imeni. Vse glasnejše so govorice o prihodu Antoina Griezmanna, na radarju naj bi bil tudi Matthijs de Ligt. FOTO: AP Florentino Perez je po slabi sezoni madridskega velikana posegel po drastičnih spremembah. Na trenerski stolček je znova posedel Zinedina Zidana in mu obljubil izpolniti številne zahteve po okrepitvah. Kljub temu pa je Laporta prepričan, da galaktični model pri sestavi ekipe ni povsem pravi. "To ni model, ki ga zastopam sam. V Barceloni smo dolgo časa verjeli v drugačno filozofijo. Stavili smo na nogometaše iz lastne nogometne akademije. Poleg tega ti kupovanje ob prestopnih rokih ne jamči ničesar. To sezono je namreč Barcelona osvojila prvenstvo, Madrid pa je ostal praznih rok. Jasno je, da ne zaupajo lastnemu podmladku," je zatrdil Laporta.