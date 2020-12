Puyol: Navijačem Reala je težko priznati, da je Messi najboljši

"Če me vprašate, kdo je Michael Jordan, vam odgovorim, da je najboljši košarkar v zgodovini. Menim, da ima Messi enak status, je najboljši nogometaš vseh časov,"je za Goal dejal Carles Puyol, ki je o dolgoletnem soigralcu Lionelu Messijuspregovoril po novem zgodovinskem dosežku. Argentinec je ob zmagi nad Real Valladolidom (0:3) presegel legendarnega brazilskega napadalca Peleja kot nogometaš z največ goli v dresu enega kluba. Za Barcelono je zdaj zabil že 644 golov.

"Govori se o tem, ali je bil Michael Jordan res najboljši vseh časov, gre za mnenja, včasih pa je težko biti objektiven. Navijačem Real Madrida je težko priznati, da je Messi najboljši,"je nadaljeval Puyol, ki razume privržence večnih rivalov iz španske prestolnice. Zaželel si je tudi, da bi Messijeve rekorde nekoč uspelo preseči kateremu od njegovih naslednikov.

'Barcelona z Messijem na čelu ostaja ekipa, ki lahko osvaja naslove'

"Zdaj bi rekli, da to ni možno, a upam, da se bo v prihodnosti pojavil nekdo, ki bo še boljši od Messija. Za nogomet in privržence športa bo to izjemna novica, saj bi to pomenilo, da bomo videli nekaj neverjetnih stvari,"se je v prihodnost zazrl Puyol. "Sam sem imel veliko srečo, da sem si lahko slačilnico delil z Messijem. Zelo sem ponosen na delo, ki sem ga opravil skupaj z njim. Na začetku kariere mi je bilo težko, saj v prvih petih letih nisem osvojil ničesar, a nato smo začeli zmagovati in smo do danes edini klub, ki mu je uspelo osvojiti šest lovorik v enem samem letu. Še naprej verjamem v to, da je Barcelona z Messijem na čelu ekipa, ki lahko osvaja naslove."

Prihodnost Messija na Camp Nouu je sicer precej negotova, več pa bo verjetno znanega po razpletu predsedniških volitev v zaključku januarja, ko se bo zmagovalec moral spopasti s perečim vprašanjem podaljšanja Argentinčeve pogodbe. Veliko let Messiju ni ostalo niti v argentinski izbrani vrsti, za njim pa je že več kot deset let neuspehov ter bolečih porazov v velikih finalih svetovnega in južnoameriških prvenstev.

"Nisem Argentinec, a zelo bi me navdušilo, če bi Leu uspelo postati prvak, ker menim, da si to zasluži in si tega močno želi,"je pred naslednjim svetovnim prvenstvom v Katarju leta 2022 in južnoameriškim prvenstvom, ki ga bo prihodnje leto skupaj s Kolumbijo gostila ravno Argentina, še povedal Puyol.