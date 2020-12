Queiroz nič več selektor Kolumbije

V karieri je Carlos Queiroz sicer vodil Real Madrid (2003-2004), Portugalsko (1991-1993 in 2008-2010), bil je pomočnik trenerja Alexa Fergusona v Manchester Unitedu (2002-2003 in 2004-2008), prav tako pa je bil trener Sportinga (1993-1996) ter selektor Združenih arabskih emiratov (1997-1999) in Južne Afrike (2000-2002).

Kolumbija je v južnoameriških kvalifikacijah za SP 2002 na sedmem mestu med desetimi ekipami, na SP vodijo prva štiri mesta, peto pa pelje v dodatne kvalifikacije.