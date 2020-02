Setien odšteva zadnje dni do prve tekme v Ligi prvakov

Torkovo gostovanje Barcelone pri Napoliju v osmini finala Lige prvakov si boste lahko v živo ogledali na Kanalu A in VOYO (prenos se začne ob 20.40). Dan kasneje se bosta na naših programih pomerila še Real Madrid in Manchester City, kar je najtežje pričakovani obračun letošnjih izločilnih bojev.

Turbulentnim tednom v taboru Barcelone ni videti konca, a trener članske ekipe Quique Setien trdi, da odmevni dogodki s predsednikom Josepom Mario Bartomeuom v glavni vlogi nanj in na njegove varovance nimajo pretiranega vpliva. Kapetan Lionel Messinaj bi bil namreč skupaj s še nekaterimi soigralci tarča koordiniranih spletnih napadov, ki jih je za ščitenje ugleda predsednika v zameno za več kot milijon evrov izvajala oglaševalska agencija I3 Ventures. Bartomeu navedbe v španskih medijih zanika, v petek pa ga pred morebitnimi predčasnimi volitvami čaka morda odločilno zasedanje upravnega odbora.

"Gotovo slačilnica verjame vsemu, kar pravi predsednik. Jaz o tem nisem več razmišljal in tudi s kapetani se o tem kaj več nismo pogovarjali. Te reči nam ne pomagajo, a to je nogomet. To pustimo ob strani. Pojasnila so bila podana in to je to,"je o pojasnilih Bartomeua dejal Setien.

Ne meša se v reči, ki nanj ne vplivajo

V medijih je v zadnjih dneh oziroma tednih odmevala tudi ostra kritika športnega direktorja Erica Abidala na račun neimenovanih nogometašev in nekdanjega trenerja Ernesta Valverdeja, Messi je v eni zadnjih izjav dejal, da je Abidalu prek družbenih omrežij odgovoril, ker se je čutil napadenega.

"Messi in Abidal? Jaz nadziram tisto, kar govorim in počnem jaz sam," je nadaljeval Seten. "Včasih pride do nesoglasij, ki jih lahko v idealnih razmerah vedno razjasniš na štiri oči. A v ostale reči se ne mešam, ker name nimajo vpliva. Prišel sem v najboljšo ekipo na svetu ali v eno najboljših. Govorite mi o pozitivnih rečeh. To mi prav nič ne pomeni. Moram se osredotočiti na moje igralce in jih prepričati. Poskusiti doseči, da bi se tisto, kar načrtujemo, nato videlo na igrišču. Vse ostalo pa nima velikega vpliva name in prepričan sem ter tudi opažam, da enako velja za igralce."

'Braithwaite? Ni le dober nogometaš, dobro deluje tudi njegova glava'

Setien lahko za domačo tekmo z Eibarjem, ki bo za Katalonce zadnji preizkus pred gostovanjem v Neaplju, računa tudi na novega danskega napadalca Martina Braithwaita, ki se je na Camp Nou preselil iz vrst madridskega prvoligaša Leganesa.

"Gotovo bo na kakšni tekmi v prvi postavi. Morda bi bilo zdaj še prehitro,"je po prvih minutah, ki sta jih skupaj preživela na treningu, povedal Setien. "Prihaja v idealnem trenutku forme, a so koncepti in reči, ki mu jih je potrebno razložiti in jih mora še razvozlati. Prišel je z željo in navdušenjem, pričakujemo pa, da nam bo močno pomagal. Brez dvoma. Martin je igralec, ki ga spremljamo že dlje časa. Gre za igralca, ki je v stanju, da nam močno pripomore. Precej je specifičen, a lahko igra na različnih položajih in verjamemo, da nam bo pomagal. Ni le dober nogometaš, dobro deluje tudi njegova glava in prinesel nam bo veliko reči."

A na novega člana Setien v Ligi prvakov ne bo mogel računati, ko bo v torek kot trener vodil prvo tekmo v najelitnejšem evropskem tekmovanju. Barco čaka spopad z Napolijem na vedno vročem stadionu San Paolo, kar bo glede na trenutno stanje v klubu in motiviranost tekmeca z vročekrvnim trenerjem Gennarom Gattusomna čelu vse prej kot lahek zalogaj.

Vsako tekmo dovolijo manj strelov v okvir svojega gola

"Jasno je, da se veselim (prve tekme v Ligi prvakov v karieri, op. a.), a pojdimo po vrsti. Čaka nas resen nasprotnik. Opaziti pa je navdušenje pred torkom. Tudi sam ga čutim. A najprej sledi Eibar, ki z Mendilibarjem (trenerjem Josejem Luisom, op. a.) že veliko let počne dobre reči," se je proti naslednjima izzivoma v prvenstvu in Ligi prvakov obrnil Setien.

"Tisti, ki bo igral jutri, lahko igra tudi v Neaplju in na Bernabeuu (naslednjo nedeljo proti Real Madridu, op. a.),"dodaja Setien. "Včasih ne morem spati, ker moram izbirati med igralcema, ki se le malo razlikujeta. Ko ne veš, kdo bi bil boljši. Včasih se odločim šele okoli pet minut pred rokom. Minula tedna sta nam prišla prav, ker smo lahko več delali, naložili večje breme. A vem, kako zahtevno je: vem, da moram od tu naprej dobiti vse tekme in igrati dobro. To je proces, ki lahko traja malce dlje ali malce manj, a verjamem, da smo na vseh tekmah v določenih obdobjih igrali dobro,"je še povedal 61-letni Santanderčan.

"Razen tiste z Leganesom pa tekem nikoli nismo dokončno odločili. Imeli smo priložnosti, da bi zabili veliko več golov, imamo pa tudi podatek, da na vsaki tekmi dovolimo manj priložnosti. Čeprav je včasih občutek nevarnosti večji, denimo proti Getafeju, a dejstvo je, da prejmemo vedno manj strelov v naš okvir gola. V tem tednu smo več delali na pritisku. Ker je proti nam tako igral Athletic in tovrstnim situacijam bomo izpostavljeni tudi proti drugim ekipam. Zato želimo igralcem ponuditi orodja, da bi lahko skozi igro lažje prenesli žogo iz zadnje vrste. Na tem smo delali v tem tednu, kakšen drug teden pa bo čas za kakšne druge koncepte."