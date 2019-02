Rabiot poleti v Barcelono kot zamenjava za Rakitića

Francoski mediji, med katerimi z najbolj konkretnimi podatki razpolaga Le Parisien, so prepričani, da je dogovor med vodstvoma Paris Saint Germaina in Barcelone glede prihoda odličnega vezista Adriena Rabiota na Camp Nou dokončno dosežen.



V prid omenjenemu dejstvu pričajo tudi vse glasnejše govorice o odhodu Ivana Rakitića v milanski Inter. Glede na to, da omenjena nogometaša igrata na istem igralnem položaju, ob tem pa ne gre prezreti dejstva, da se vodstvo Barcelone ni odločilo zvišati plače hrvaškemu reprezentančnemu vezistu, je bolj ali manj jasno, da bo Rakitić po zaključku sezone poiskal nov klubski izziv.