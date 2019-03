Rabiot neusmiljen: vročil odpoved lastni materi

... in to, na kakšen način. Nogometaševa donedavna agentka, mati Veronique Rabiot, je na lastni koži izkusila sinovo jezo in prejela nepreklicno odpoved o zaposlitvi, potem ko je s prevelikimi finančnimi zahtevami odvrnila vodstvo Barcelone od podpisa predpogodbe z zdaj še članom Paris Saint Germaina.



Adrien Rabiot namreč ne skriva velike želje po pridružitvi Lionelu Messiju in druščini na kultnem Camp Nouu, a so se stvari v zadnjem času zapletle. Do te mere, da se je predsednik 'blaugrane' Josep Maria Bartomeus sodelavci odločil malce počakati in obenem obnoviti pogajanja z odličnim francoskim vezistom. Kot poroča katalonski Sport, je Bartomeu pripravljen počakati na Rabiota pod pogojem, da njegovi novi zastopniki spustijo letvico previsokih finančnih pričakovanj, kar je Adrien sam brezpogojno pripravljen storiti.