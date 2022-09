Računica je jasna: točka na Švedskem prinaša obstanek

Švedi so na začetku junija v Stožicah slavili z 2:0. Med strelce sta se vpisala zvezdnika Emil Forsberg in Dejan Kuluševski.

Ob odsotnosti selektorja, ki je bil takrat pozitiven na koronavirus in ga je nadomeščal Boštjan Cesar , so slovenski reprezentanti najprej zadržali ničlo na Norveškem, potem pa po preobratu, ko so ob polčasu že zaostajali z dvema goloma, prišli do točke proti Srbiji. Pozitiven epilog junijskega reprezentančnega ciklusa so pred polnimi Stožicami nadgradili z zmago nad Norveško, po kateri imajo trenutno pet točk.

Švedi pred misijo: kako zaustaviti prosti padec?

Dve več od Švedov, ki so po uvodni zmagi na največjem slovenskem stadionu zabeležili štiri zaporedne poraze, nazadnje so z 1:4 izgubili proti Srbiji. Junak zmage "orlov" je bil Aleksander Mitrović s hat-trickom. Zmaga za Švede je nujna tudi zato, ker bi z morebitnim obstankom vsaj do neke mere zajezili padec reprezentance, ki ga spremljamo v zadnjih letih.

Po uvrstitvi med osem najboljših na svetovnem prvenstvu v Rusiji pred štirimi leti so v dodatnih kvalifikacijah ostali brez nastopa v Katarju, ko jih je izločila Poljska. Za nameček Švedom grozi drugi zaporedni izpad v Ligi narodov, prejšnjo sezono v ligi A so v skupini s Francijo, Portugalsko in Hrvaško zaključili na zadnjem mestu. Na lanskem Euru so po sedmih tekmah v skupinskem delu izpadli na prvi stopnički izločilnih bojev – v osmini finala –, ko jih je po podaljških domov poslala Ukrajina.