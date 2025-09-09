Svetli način
Nogomet

Računica za Slovenijo je jasna: 'Moramo začeti nabirati točke'

Basel, 09. 09. 2025 13.49

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
J.B.
Komentarji
0

Dve tekmi, ena točka. To je izkupiček Slovenije na uvodu v kvalifikacije za svetovno prvenstvo prihodnje leto, ko je po spodbudni predstavi proti Švedski (2:2) sledil pravi debakel proti Švici (0:3). Čez en mesec sledi gostovanje na Kosovu, kjer bo prva zmaga (skoraj) nujna.

Slovenija bo v drugi od treh kvalifikacijskih ciklov za preboj na mundial vstopila na zadnjem mestu skupine, točkovno poravnana s Švedsko. Kosovo je na drugem mestu, potem ko je v ponedeljek z 2:0 presenetilo Viktorja Gyökeresa in druščino, Švica pa po dveh zanesljivih zmagah že beži v boju za neposredno uvrstitev. 

Švicarji imajo dve zmagi in skupno gol razliko 7:0. Vseh sedem zadetkov, štiri proti Kosovu in tri proti Sloveniji, so dosegli v prvih polčasih.

"Vsem je bilo jasno, da to ni bilo v redu. Tudi vam (novinarjem, op. a.) na tribuni je verjetno bilo težko, kot je bilo nam na igrišču. Švicarji so pokazali vso kakovost, ki jo premorejo. Slovenija enostavno ni bila na nivoju, da bi jim parirala," je po porazu v Baslu povedal Timi Max Elšnik

Žan Karničnik, ki tokrat za razliko od obračuna s Švedi še zdaleč ni navdušil, je pristavil: "Nismo bili na nivoju prejšnjih tekem. Oni so nas prisilili v to, držali so žogo in nas skozi posest utrujali. Mi pa smo zamujali v duelih. Prejeli smo dva zadetka iz prekinitev, kjer bi morali biti boljši, dominantnejši, ne bi jim smeli pustiti skočiti. Na koncu nimamo kaj, moramo jim čestitati, ker so odigrali izjemno tekmo."

V en glas poudarjajo: Morali bomo začeti nabirati točke

"Že od prve minute nismo bili pravi. Pozni smo bili v duelih, z žogo nismo znali priti iz obrambe v napad. Povsem so dominirali, pokazali so veliko kakovosti, mirnosti, kombinatorike. Nimamo kaj, moramo jim čestitati," pa je bil realen Erik Janža, ki je dodal, da morajo na slabo ponedeljkovo predstavo čim prej pozabiti, saj nova izziva prihajata že čez mesec dni. 

Slovenija bo oktobra najprej gostovala na Kosovu, potem sledi domač obračun s Švedsko. Glede na trenutno stanje v skupini B se zdi, da bi morala za ohranitev sanj o svetovnem prvenstvu osvojiti vsaj štiri točke, kar pa še zdaleč ne bo lahka naloga. "Že naslednji zbor zna biti odločilen. Moramo začeti zmagovati in nabirati točke. Na nas je, da se v enem mesecu spravimo v čim boljšo formo in začnemo zmagovati," je še dodal Elšnik. 

Neposredno na svetovno prvenstvo vodi prvo mesto iz vsake skupine, drugouvrščene reprezentance čakajo dodatne kvalifikacije. 

nogomet slovenija odzivi švica kvalifikacije
ISSN 1581-3711
