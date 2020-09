Radenko Mijatović v 18. Fuzbalu!: Iličić čuti utesnjenost, ki je posledica 'koronakrize'

Trenutno je najbolj vroča tema akcija A reprezentance, ki se bo v Ligi narodov najprej pomerila z Grčijo in Moldavijo. "Selektor Matjaž Kek bo predvidoma preveril tudi možnosti za kakšne novosti v igri izbrane vrste," med drugim napoveduje predsednik NZS, ki je ocenil, kakšne so možnosti za povratek dveh zvezdnikov v izbrano vrsto.

"Bil sem v stikih z Josipom Iličićem in Kevinom Kamplom,"je pojasnil Mijatović in razkril, kakšne so težave obeh velemojstrov. Če vas zanimajo podrobnosti o stanju enega in drugega ter kdo je bliže vrnitvi med selektorjeve izbrance, prisluhnite tokratni oddaji, v kateri boste izvedeli marsikaj o zaključku evropskih tekmovanj, o posledicah morebitnih skromnejših dosežkov naših klubov v evropskih tekmovanjih, o povratku gledalcev na naše stadione, o bližajočih se volitvah za predsednika NZS ... "Pričakujem podporoAleksandra Čeferina, pričakujem pa tudi protikandidata," je napovedal Radenko Mijatović.

NZS ob tej priložnosti gledalcem Fuzbala podarja uradno žogo slovenske reprezentance. Dobi jo tisti, ki bo našemu komentatorju Tomažu Lukaču za prihodnji Fuzbal! postavil najbolj zanimivo vprašanje.