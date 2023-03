Radomeljski navijači tarča napada zamaskiranih neznancev

"Domačo navijaško skupino (Mlinarji) je na parkirišču, v svojih avtomobilih, pričakala tolpa zamaskirancev in nič hudega sluteče navijače napadla s kiji in drugim topim orožjem," so uvodoma zapisali Radomljani.

"Napadalci so napadali in tolkli vse povprek in povzročili hude poškodbe oseb, ki so bile napadene - tri navijače navijaške skupine Mlinarji so oskrbeli v ZD Domžale, medtem ko je zastavonoša s hujšimi poškodbami končal v UKC Ljubljana. Zamaskiranci so hudo poškodovali tudi starša našega mladega nogometaša, ki se je v tistem trenutku znašel na kraju dogodka," so dodali.

Identiteta napadalcev za zdaj ni znana, "vendar predvidevamo, da so storilci člani navijaške skupine konkurenčnega kluba, ki nastopa v Prvi ligi Telemach".