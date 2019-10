Radomljani iz Celja z remijem

Celjani, ki so bili uvodoma boljši tekmec, so povedli v 23. minuti, ko je po podaji Josipa Ćalušića v kazenski prostor po desni strani prišel Ivan Božić in nato z nizkim strelom zadel za 1:0.

V 65. minuti so Radomljani, ki so bili podjetnejši v večini drugega polčasa, zadeli prečko prek Sache Varge, izenačili pa so v 83. minuti, ko je Luka Guček po podaji iz kota z leve strani, s hrbtom obrnjen proti vratom, žogo z glavo v visokem loku poslal v mrežo. Ob koncu so gostitelji spet bolj pritisnili, a je ostalo pri 1:1.

Celje - Kalcer Radomlje 1:1 (1:0)