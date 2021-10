Radomljani s pomembno zmago v Sežani skočili pred Aluminij na predzadnje mesto

Do tega kroga zadnjeuvrščeni Radomljani so v Sežani prišli do tretje zmage in se vsaj začasno povzpeli na predzadnje mesto. Kraševci so ostali na sedmem mestu, a so vpisali še tretji zaporedni poraz in šesto tekmo brez zmage.

Sežanci so bili v uvodu tekme odločnejši tekmec, a v 25. minuti je mladi Andrej Pogačar na drugi strani zadel oddaljeno vratnico sežanskega gola, ko je poskusil malce z leve strani. Kraševci so bili v celotnem polčasu sicer boljši tekmec, a brez tiste prave resne priložnosti.

Tudi v drugem polčasu je imel Tabor pobudo, toda prave priložnosti gledalci niso videli. V 60. minuti je po hudem trku s Sacho Vargo moral iz igre domači vratar Jan Koprivec, zamenjal ga je Arian Rener. Ta je imel nekaj sreče v 71. minuti, ko je v kazenskem prostoru do odprtega strela prišel Luka Cerar, ki pa je žogo zelo slabo zadel.