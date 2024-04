Radomljani z remijem skočili na predzadnje mesto

Ljubljančani so imeli prvo lepšo priložnost v sedmi minuti, ko je z roba kazenskega prostora za malenkost zgrešil cilj Gašper Trdin. Uspešnejši so bili nato v 11. minuti, ko je Emil Velić pred svojimi vrati predolgo držal žogo, odvzel pa mu jo je Martin Pečar in jo poslal v prazno mrežo.

Radomljani so v 21. minuti opravili prvo menjavo, koleno si je znova poškodoval Elvis Letaj, zamenjal ga je Stipo Marković. Izbranci Darjana Slavica so še naprej kazali bore malo idej ob čvrsti igri Brava, v 32. minuti pa je vendarle malce zagrozil Dejan Vokić, ki je neoviran z glavo žogo poslal mimo vrat. 27-letnik je v 38. minuti sprožil še s prostega strela in pogumnejšo igro gostov kronal z lepim zadetkom za 1:1.

V drugem delu je v 51. minuti Matej Poplatnik prišel v ugoden položaj za strel, vendar je žogo poslal čez gol, so pa Šiškarji v 55. minuti s prekrškom Radomljanom spet ponudili prosti strel v bližini kazenskega prostora, Madžid Šošić pa je slabih 20 metrov od gola žogo poslal malo mimo vrat.

V 76. minuti je Velić s pravočasnim posredovanjem preprečil nov strel Poplatniku, zatem so imeli nekaj polpriložnosti tudi Radomljani, a bili nenatančni, v 89. minuti pa je na drugi strani Velić obranil strel Jakoslava Stankovića z roba kazenskega prostora in Luke Kerina z malce večje razdalje. Tik pred koncem je moral posredovati še vratar Brava Matija Orbanić in svoje delo je opravil uspešno.