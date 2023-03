Zadetek Iličića premalo za zmago Maribora proti Radomljam

Radomljani so kljub temu, da so tekmo končali z igralcem manj, prišli do pomembne točke v boju za obstanek proti favoriziranemu Mariboru. Slednji je bil večji del tekme boljši tekmec, tudi v statističnih merilih je prevladoval, toda kljub vrnitvi Josipa Iličića, Martina Milca in Žana Vipotnika mu ni uspelo priti do želenih treh točk. Večkrat je pri tem odločilno posredoval tudi vratar domačih Emil Velić.

Radomlje, ki so vpisale še 13. spomladansko točko, imajo zdaj na sedmem mestu 26 točk, kar ob tekmi več pomeni dve več od Brava, štiri od Gorice in šest od zadnjeuvrščenega Tabora. Maribor pa je z 48 točkami ostal na drugem mestu, ima 15 točk manj od vodilne Olimpije, ki jo v nedeljo čaka gostovanje pri Muri.

Radomljani so dobro začeli tekmo in tudi zadeli v 10. minuti, ko je Samsondin Ouro žogo poslal za hrbet mariborske obrambe, tja je stekel Ester Sokler ter rutinirano dosegel svoj peti gol v tem letu in šestega v sezoni. Dotlej dokaj nerazpoloženi Štajerci so imeli v 14. minuti priložnost za izenačenje, vendar je Marko Tolić zgrešil prazen gol z vsega treh metrov. Isti igralec je v 18. minuti zgrešil še s strelom od daleč, v 26. minuti pa je le zunanji del mreže zatresel Martin Milec.

Mariborčani pa so dvignili ritem, iskali izenačenje in ga dobili v 38. minuti. Takrat je Tolić preigral tri, štiri igralce Radomelj ter v osrčju kazenskega prostora našel Josipa Iličića, ki je iz prve žogo poslal pod prečko za 1:1.

Zatem je moral Emil Velić, vratar Radomelj, še nekajkrat posredovati (tudi pred tem v 37. minuti je dobil dvoboj ena na ena s prvim strelcem lige Žanom Vipotnikom), enkrat pa je v obrambi ključno posredoval mladi branilec Anel Zulić. Tik pred koncem polčasa dobre podaje Ivana Brnića s prostega strela z desne strani ni uspelo v mrežo iz bližine potisniti nikomur od mariborskih soigralcev.

Radomljani so opravili dodatni menjavi ob polčasu, prav brata Čuić sta poskrbela za nevarno akcijo v 48. minuti, vendar je na koncu neoviran zgrešil Mario Čuić v kazenskem prostoru. Pozneje pa so spet bolje zaigrali tudi Mariborčani, med drugim je v 62. minuti Velić moral posredovati po novem Iličićevem poskusu. Tudi Radomlje so v 68. minuti spet opozorile nase, vendar je en strel končal v kotu, Zulićev pa v rokah Ažbeta Juga.

V 76. minuti pa so domači ostali z igralcem manj. Izključen je bil Gaber Dobrovoljc, ki je kot zadnji igralec, kot je dosodil sodnik po pregledu posnetka, naredil prekršek nad Vipotnikom na robu kazenskega prostora. S prostega strela malce z desne strani je nato poskusil Iličić in le za malo zgrešil cilj.

V 81. minuti je v bližini gola spet do strela prišel Vipotnik, znova pa je bil na mestu Velić. Malce zatem je Rok Kronaveter potegnil v protinapad, na koncu pa tudi on zgrešil cilj. Maribor je vse do konca pritiskal, Radomljani zavlačevali, na koncu pa so bili s točko slednji tudi bolj zadovoljni.