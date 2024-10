Radomlje do super pomembne zmage proti Nafti

Nogometaši Nafte do desetega kroga na gostovanjih niso osvojili niti točke, dosegli le en gol, derbi začelja v Radomljah pa je bila le preslikava dosedanjih gostovanj. Tudi v Domžalah niso pokazali veliko in so zasluženo spet ostali praznih rok. Radomljani so bili precej boljši tekmec, predvsem to velja za prvi polčas, z zmago so se tekmecem oddolžili za poraz na prvi medsebojni tekmi v Lendavi in jih tudi zamenjali na osmem mestu prvenstvene razpredelnice.

Gostitelji so tekmo začeli z velikim pritiskom in si že v prvih minutah priigrali nekaj priložnosti. Prvo je imel Niko Kukovec, ki pa je imel pred vrati premalo prostora, da bi žogo poslal mimo vratarja Žana Patricia. V četrti minuti je gostujoča obramba storila veliko napako, podarila žogo Mateju Malenšku, maloštevilni gledalci so videli žogo v mreži, a je v zadnjem trenutku Malenškov strel blokiral Kristijan Tojčić.