Radomlje prekinile niz porazov in v gosteh ugnale Aluminij

V Kidričevem so prvi zagrozili domači v peti minuti, potem ko je po protinapadu malce z desne poskusil Matic Vrbanec, Samo Pridgar pa je žogo odbil v kot. Že dve minuti pozneje pa so hitro akcijo na drugi strani izvedli Radomljani, sprva je z leve strani streljal Divine Ikenna, Matjaž Rozman je žogo odbil, a le do Nikole Jojića, ki mu iz bližine ni bilo težko zadeti za 1:0.

Kar blizu izenačenju je bil Marko Simonič v 12. minuti, ko je z razdalje meril malce premalo natančno, priložnosti pa so se še naprej vrstile, eno je za goste malce zatem zapravil Jojić, drugo pa izkoristil Vanja Pelko, ki mu je domača obramba pustila ogromno časa in prostora, tako da je brez težav zadel z 12 metrov za 2:0. V 22. minuti je Ikenna znova poskusil s podobnega položaja kot prvič, spet pa je bil uspešnejši domači vratar.

Kidričani so znova resno zagrozili v 23. minuti, ko je z golove črte žogo izbil Enej Klampfer, na koncu pa je posredoval še Pridgar. Šest minut pozneje je Amadej Marinič zgrešil na drugi strani, do konca polčasa pa je bilo malce manj dogajanja v enem ali drugem kazenskem prostoru, le v 45. minuti so domači še poslali nevarno podajo pred vrata, a je ostalo pri zanesljivem vodstvu gostov.