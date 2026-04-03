Radomlje prekinile niz porazov in v gosteh ugnale Aluminij

V Kidričevem so prvi zagrozili domači v peti minuti, potem ko je po protinapadu malce z desne poskusil Matic Vrbanec, Samo Pridgar pa je žogo odbil v kot. Že dve minuti pozneje pa so hitro akcijo na drugi strani izvedli Radomljani, sprva je z leve strani streljal Divine Ikenna, Matjaž Rozman je žogo odbil, a le do Nikole Jojića, ki mu iz bližine ni bilo težko zadeti za 1:0.
Kar blizu izenačenju je bil Marko Simonič v 12. minuti, ko je z razdalje meril malce premalo natančno, priložnosti pa so se še naprej vrstile, eno je za goste malce zatem zapravil Jojić, drugo pa izkoristil Vanja Pelko, ki mu je domača obramba pustila ogromno časa in prostora, tako da je brez težav zadel z 12 metrov za 2:0. V 22. minuti je Ikenna znova poskusil s podobnega položaja kot prvič, spet pa je bil uspešnejši domači vratar.
Kidričani so znova resno zagrozili v 23. minuti, ko je z golove črte žogo izbil Enej Klampfer, na koncu pa je posredoval še Pridgar. Šest minut pozneje je Amadej Marinič zgrešil na drugi strani, do konca polčasa pa je bilo malce manj dogajanja v enem ali drugem kazenskem prostoru, le v 45. minuti so domači še poslali nevarno podajo pred vrata, a je ostalo pri zanesljivem vodstvu gostov.
Uvod drugega polčasa ni ponudil posebnega razburjenja, Radomljani so bolj ali manj brez težav nadzorovali dogajanje, v 64. minuti pa tudi sami zagrozili, vendar je bil Ikenna premalo natančen. V 68. minuti je moral Rozman posredovati po novem nevarnem strelu Jojića, dve minuti zatem pa je Behar Feta domače le vrnil v igro, potem ko je v bližini gola unovčil podajo Vida Kodermana z leve strani.
Toda prave ofenzive za poskus izenačenja gosti, ki jih zaradi kartonov tokrat ni vodil Jugoslav Trenčovski, med drugimi pa je manjkal tudi Jaša Martinčič, niso dopustili, čeprav so v zadnjih minutah domači le stisnili goste na njihovo polovico. Toda končnico so morali Kidričani odigrati z igralcem manj, saj je ob vseh izkoriščenih menjavah zaradi poškodbe predčasno tekmo končal Emir Saitoski.
