Radomlje po preobratu presenetile Olimpijo v Stožicah

Ljubljanska Olimpija je v zaključku dvoboja z Radomljani ostala brez točk, potem ko je večji del drugega polčasa vodila in navidez nadzorovala položaj na zelenici. Tako zeleno-beli ostajajo na tretjem mestu z 19 točkami, za nameček pa so za večni derbi izgubili tudi ta čas svoja najbolj vroča nogometaša, Mustafo Nukića in Almedina Ziljkića. Radomlje, ki so se v zadnjih desetih minutah izognile osmemu zaporednemu porazu v prvenstvu, ostajajo na dnu lestvice z osmimi točkami.

Dvoboj je Olimpija odprla zaspano, saj je Oliver Kregar po zmedi v osrčju kazenskega prostora domačih prišel do strela že v tretji minuti, a je s konico nogometnega čevlja streljal naravnost v Nejca Vidmarja.

Domači so po zmedi v obrambi prevzeli pobudo v Stožicah, a si resne priložnosti niso priigrali. V deveti minuti je sicer od daleč nenatančno meril Michael Pavlović, zelo dejaven pa je bil predvsem Aldair Djalo, ki pa v zaključkih akcij ni bil posebej zbran.

Po pol ure igre je v kazenskem prostoru padel Nukić, Nejc Kajtazović pa je pokazal na belo piko. Enajstmetrovko je zanesljivo v gol pretvoril prav Nukić. Le tri minute kasneje je imel Eric Boakye na nogi povišanje vodstva, a je iz ugodnega položaja z okoli sedmih metrov zgrešil cilj.

Na drugi strani so še eno nezbranost Olimpijine obrambe v 40. minuti izkoristili Radomljani in izenačili. Po navidez nenevarnem položaju je najprej napako ob preigravanju storil Boakye, nato pa je slabo v kazenskem prostoru posredoval še Pavlović, kar je izkoristil Kregar in z natančnim strelom premagal Vidmarja.

Še pred iztekom polčasa pa je še drugič na tekmi in šestič v sezoni udaril Nukić. Izkoristil je podajo Aldairja in z volejem zatresel mrežo Darka Marjanovića.

Aldair je bil razpoložen tudi v drugem polčasu, ko je v 48. minuti skorajda presenetil gostujočega vratarja z okoli 50 m. Precej bližje golu, z okoli 11 metrov, pa je Nukić v 52. minuti z levico meril naravnost v Marjanovića.

Sredi drugega polčasa pravih priložnost ne Ljubljančani ne Radomljani niso imeli, v 72. minuti pa je s strelom iz neugodnega položaja poskusil Ziljkić, a je Marjanović žogo odbil v kot. V 76. minuti so na drugi strani zapretili tudi Radomljani, ko je z okoli 22 metrov sprožil Marko Božić, a je Vidmar s konicami prstov žogo preusmeril v kot.