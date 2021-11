Radomlje presenetile zasedbo Celja in vpisale 16. točko sezone

Nogometaši Celja so prvič po 23. septembru uzrli poraz. Krivec pa zasedba Radomelj, ki je v Domžalah, ki je tako vpisala drugo zaporedno zmago. S 16 točkami sicer Radomljani ostajajo predzadnji. Radomljani so se Celjanom tako vsaj malce oddolžili za oktobrski poraz v pokalu, ko so izpadli šele po streljanju enajstmetrovk.

Celjani so današnjo uvodno tekmo 16. kroga začeli s petega izhodišča, Radomljani pa s predzadnjega. Na koncu so po razburljivi tekmi slavili domači in sploh prvič doslej premagali Celjane ter se po točkah izenačili z Domžalčani in Taborom Sežano. V tej sezoni sta se ekipi pomerili že dvakrat, obakrat so imeli več uspeha Celjani. Najprej avgusta v ligaški tekmi, ki so jo dobili z 2:0, nedavno pa so medsebojni četrtfinalni obračun v pokalu dobili po izvajanju enajstmetrovk. Današnji gostje sicer na prejšnjih devetih medsebojnih tekmah še niso klonili.

Žan Medved je prvi zapretil v sedmi minuti z nevarno akcijo in prodorom, ko ga je lepo našel Tamar Svetlin, a je nato Medved slabo končal in žogo z 12 metrov poslal prek vrat. V 13. minuti pa je bila na delu celjska naveza Medved - Ivan Božić, a brez prave nevarnosti za gol Radomelj. Radomljani so se nato prebudili in prevzeli pobudo. Povedli pa že iz prve nevarne akcije, ko je Gal Primc natančno podal z desne strani v sredino do Gideona Guzine. Ta je žogo sprejel, se obrnil in jo s škarjicami poslal mimo vratarja Celjanov Florjana Raduhe. Sodniki so gol sicer potrdili šele po dolgem ogledu sistema VAR. V 28. minuti je Marko Božić streljal z roba kazenskega prostora, žogo je Raduha ukrotil. Ob koncu polčasa so spet bili nevarnejši gostje, izstopal je predložek oziroma strel Svetlina v 39. minuti, ko je vratar David Šugić žogo le odbil, do nje je prišel Ivan Božić, a iz bližine ni bil natančen.

icon-expand Žan Zaletel FOTO: Damjan Žibert

Nadaljevanje je najprej postreglo s povišanjem vodstva domačih, ko je v 48. minuti Šarić ostal povsem sam na levi strani in nato s kakšnih sedmih metrov tudi zadel. A dva gola zaostanka sta Celjane le spodbudila k napadalnejši igri. Ni sicer veliko manjkalo, da bi domači dosegli še tretji gol, saj so gostje po kotu žogo v 65. minuti izbijali iz golove črte. A na drugi stani je že v 68. minuti klonil tudi domači vratar, potem ko je po podaji Mića Kuzmanovića pred golom Adama Jakobsen podal na drugo vratnico, kjer je bil na pravem mestu Ester Sokler. Sledil je šok za domače po hudi napaki v obrambi. V 74. minuti je Ivan Božić izvajal kot, do strela z glavo je prišel Medved, a Jaka Ihbeisheh in Šugić sta po nesporazumu, ko se je prvi sklonil pred svojim vratarjem, žoga pa ga je še zadela v hrbet, poskrbela za izenačenje za Celje. Toda tudi to še ni bilo zadnje dejanje tekme. Celjani so sicer iskali zmagoviti zadetek, vendar so bili Radomljani tisti, ki so na koncu pobrali vse. Veliko zaslug za zmago ima Luka Guček z lepim prodorom po desni, po njegovi podaji pred gol žoge Raduha in branilec David Zec nista znala ustaviti, prišla pa je do Šarića, ki je bil na petih metrih sam in je zatresel mrežo za končnih 3:2.

icon-link Statistika tekme NK Radomlje-NK Celje FOTO: Sofascore.com