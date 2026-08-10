Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Radomlje v Murski Soboti do prve zmage v sezoni

Murska Sobota, 10. 08. 2026 19.59 pred 19 urami 2 min branja 1

Avtor:
STA
Mura - Radomlje

Čeprav Radomljani v preteklosti v Murski Soboti niso imeli veliko uspeha in z desetih gostovanj odnesli le dve zmagi, so na enajstem vpisali še tretjo. Ta je bila tudi prva v sezoni za Radomlje in, po slavju z 1:3 pa so se mlinarji otresli dna lestvice ter se točkovno izenačili s tokratnim tekmecem.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Sobočani so bili prvi, ki so nevarneje napadli, Niko Kasalo je v šesti minuti prodrl z leve strani in žogo poslal proti vratom, Samo Pridgar jo je odbil v kot. Po njem je Nino Kouter meril previsoko, nevaren pa je bil tudi v 19. minuti, a zadel le zunanji del mreže.

Bruno Burčul je kot prvi zapretil proti domačim vratom in z 18 metrov z nizkim strelom žogo poslal malce mimo vrat. V 37. minuti je dotlej najlepšo priložnost na tekmi zapravil Vanja Pelko, ki je po lepem prodoru Igweja Ikenne iz bližine zadel okvir vrat.

Mura pa je že v 40. minuti morala poseči po prvi menjavi, ko je Aleksandra Zeljkovića v obrambi zamenjal Ivan Borna Jelić Balta. Hitro zatem je zadnja vrsta črno-belih klonila, ko je po globinski podaji zadel Vanja Pelko.

Ta je imel izjemno priložnost takoj po začetku drugega polčasa, ko je sam prišel pred Žigo Fermiška, spodkopal žogo, a je ta zletela čez vrata. Murin vratar je moral posredovati tudi v 52. minuti po poskusu Dejana Kantužerja.

V 57. minuti pa je po dolgem času zagrozila tudi Mura. Po podaji Kasala z desne strani je Aljaž Zalaznik iz bližine streljal z glavo, gledalci so žogo že videli v mreži, a je zletela v prečko. Mura je iskala izenačujoči zadetek, imela nekaj obetavnih napadov, na pomoč po dolgem okrevanju po poškodbi nato poklicala tudi Luko Bobičanca, toda v 83. minuti so mlinarji postavili piko na i zmagi, ko je Josip Balić s polvolejem žogo poslal v mrežo.

Le nekaj trenutkov pozneje je do svojega prvenca v slovenski ligi prišel Bosec, tudi on je streljal z dobrih 20 metrov, nizkega strela pa Fermišku z neposrečenim posredovanjem ni uspelo ustaviti. Častni zadetek za Muro je v 90. minuti dosegel Šimun Butić, tudi on prvega v slovenski ligi in tudi on je nizko streljal z dobrih 20 metrov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nogomet prva liga mura radomlje

'Spodbujajte nas, da pridemo v Ligo Evropa ali Ligo prvakov'

Enrique razmišlja o rekordih, Emery napoveduje novo ero

24ur.com Aluminij po preobratu do zmage v Stožicah, Radomlje ugnale Koper
24ur.com Tretji zaporedni poraz Brava, Primorje prvič v sezoni ugnalo Ljubljančane
24ur.com Celjani na prvi tekmi brez Riere do zmage
24ur.com Domžale nadigrale Olimpijo v Stožicah, pomembna zmaga Radomelj
24ur.com Brez golov med Olimpijo in Aluminijem, Radomlje do remija proti Muri
24ur.com Celjani v gosteh premagali Primorje, Sobočani pa Radomlje
24ur.com Nogometaši Brava v gosteh ugnali Radomljane
Priporoča
  • vrtiljak sola 1
  • vrtiljak sola 2
  • vrtiljak sola 3
  • vrtiljak sola 4
  • vrtiljak sola 5
  • vrtiljak sola 6
  • vrtilka sola 7
  • vrtiljak sola 8
  • vrtiljak sola 9
  • vrtiljak sola 10
  • vrtiljak sola 11
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
RUBEŽ
11. 08. 2026 09.27
HAHAHA, MURA na pragu borbe za obstanek. Drugega si ne zasluži.
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
Portal
Priljubljeni igralec pri 55 letih pričakuje prvega otroka
To ime je bilo nekoč pravi hit: oboževale so ga generacije naših babic
To ime je bilo nekoč pravi hit: oboževale so ga generacije naših babic
Luka Dončić razkril del svojega zasebnega življenja: tako uživa s hčerko
Luka Dončić razkril del svojega zasebnega življenja: tako uživa s hčerko
Šah je šola za življenje: 7 pomembnih veščin, ki jih otroci razvijajo skozi igro
Šah je šola za življenje: 7 pomembnih veščin, ki jih otroci razvijajo skozi igro
zadovoljna
Portal
Nihče ni pričakoval takšne preobrazbe: v cvetličnih bikinkah je ukradla vso pozornost
Dnevni horoskop: Tehtnice čaka presenečenje, rake prevzemajo močna čustva
Dnevni horoskop: Tehtnice čaka presenečenje, rake prevzemajo močna čustva
Viralni natikači osvajajo Slovenke: nosijo jih ženske vseh generacij
Viralni natikači osvajajo Slovenke: nosijo jih ženske vseh generacij
Kraljica ulične mode navdušila v beli poletni obleki
Kraljica ulične mode navdušila v beli poletni obleki
vizita
Portal
Kateri kruh je najbolj zdrav? Ne nasedajte zvijačam
Če menite, da težave z jetri povzroča mastna hrana, se motite: glavni krivec za maščobo in slab holesterol
Če menite, da težave z jetri povzroča mastna hrana, se motite: glavni krivec za maščobo in slab holesterol
Največjo škodo si delate s tem, ko ne namenjate pozornosti prebavi
Največjo škodo si delate s tem, ko ne namenjate pozornosti prebavi
Največja napaka pri izbiri mesa
Največja napaka pri izbiri mesa
cekin
Portal
Želela je sina peljati na prve počitnice v tujino, zato je ukrepala
Suša bi lahko kmalu udarila po denarnicah Slovencev: najprej dražja zelenjava in sadje, nato še kruh?
Suša bi lahko kmalu udarila po denarnicah Slovencev: najprej dražja zelenjava in sadje, nato še kruh?
Po prijavi v mobilno banko ga je pričakal šok: na računu je zagledal več kot 50 milijonov evrov minusa
Po prijavi v mobilno banko ga je pričakal šok: na računu je zagledal več kot 50 milijonov evrov minusa
Prijateljstvo v službi vam lahko pomaga do uspeha, a obstaja past, ki jo mnogi spregledajo
Prijateljstvo v službi vam lahko pomaga do uspeha, a obstaja past, ki jo mnogi spregledajo
moskisvet
Portal
Drži jo za roko, gleda pa proti drugi: Rodri nehote poustvaril sloviti meme
Slovenija pričakuje sončni mrk: Kje v Sloveniji bo pogled najboljši?
Slovenija pričakuje sončni mrk: Kje v Sloveniji bo pogled najboljši?
Vsi gledajo njo: lepotica, ki je osvojila srce dirkača F1
Vsi gledajo njo: lepotica, ki je osvojila srce dirkača F1
Preprosta vaja, ki razkrije dejansko starost vašega telesa
Preprosta vaja, ki razkrije dejansko starost vašega telesa
dominvrt
Portal
Če želite prihodnje leto bujne hortenzije, tega opravila nikar ne preskočite
Je paradižnik poln takšnih madežev? Krive so lahko te nadležne stenice
Je paradižnik poln takšnih madežev? Krive so lahko te nadležne stenice
Prstni odtisi na hladilniku in pečici? Ta trik jih odstrani brez drgnjenja
Prstni odtisi na hladilniku in pečici? Ta trik jih odstrani brez drgnjenja
Ta zvok iz klimatske naprave pogosto napoveduje drago popravilo
Ta zvok iz klimatske naprave pogosto napoveduje drago popravilo
okusno
Portal
Zdrav zajtrk za vitkejšo postavo: dodajte eno pest tega sadeža
Natalija Verboten razkrila recept za priljubljeno dalmatinsko jed, sledilci pa so takoj opazili dve stvari
Natalija Verboten razkrila recept za priljubljeno dalmatinsko jed, sledilci pa so takoj opazili dve stvari
Za vroče dni: 5 hitrih kosil, ki jih boste pripravljali znova in znova
Za vroče dni: 5 hitrih kosil, ki jih boste pripravljali znova in znova
Po 50. letu telo potrebuje več beljakovin: 7 okusnih receptov za vsak dan
Po 50. letu telo potrebuje več beljakovin: 7 okusnih receptov za vsak dan
voyo
Portal
Svingerski safari
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Sommerdahlovi umori
Sommerdahlovi umori
Mamin dan
Mamin dan
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897