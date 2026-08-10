Radomlje v Murski Soboti do prve zmage v sezoni

Sobočani so bili prvi, ki so nevarneje napadli, Niko Kasalo je v šesti minuti prodrl z leve strani in žogo poslal proti vratom, Samo Pridgar jo je odbil v kot. Po njem je Nino Kouter meril previsoko, nevaren pa je bil tudi v 19. minuti, a zadel le zunanji del mreže.

Bruno Burčul je kot prvi zapretil proti domačim vratom in z 18 metrov z nizkim strelom žogo poslal malce mimo vrat. V 37. minuti je dotlej najlepšo priložnost na tekmi zapravil Vanja Pelko, ki je po lepem prodoru Igweja Ikenne iz bližine zadel okvir vrat.

Mura pa je že v 40. minuti morala poseči po prvi menjavi, ko je Aleksandra Zeljkovića v obrambi zamenjal Ivan Borna Jelić Balta. Hitro zatem je zadnja vrsta črno-belih klonila, ko je po globinski podaji zadel Vanja Pelko.

Ta je imel izjemno priložnost takoj po začetku drugega polčasa, ko je sam prišel pred Žigo Fermiška, spodkopal žogo, a je ta zletela čez vrata. Murin vratar je moral posredovati tudi v 52. minuti po poskusu Dejana Kantužerja.

V 57. minuti pa je po dolgem času zagrozila tudi Mura. Po podaji Kasala z desne strani je Aljaž Zalaznik iz bližine streljal z glavo, gledalci so žogo že videli v mreži, a je zletela v prečko. Mura je iskala izenačujoči zadetek, imela nekaj obetavnih napadov, na pomoč po dolgem okrevanju po poškodbi nato poklicala tudi Luko Bobičanca, toda v 83. minuti so mlinarji postavili piko na i zmagi, ko je Josip Balić s polvolejem žogo poslal v mrežo.

Le nekaj trenutkov pozneje je do svojega prvenca v slovenski ligi prišel Bosec, tudi on je streljal z dobrih 20 metrov, nizkega strela pa Fermišku z neposrečenim posredovanjem ni uspelo ustaviti. Častni zadetek za Muro je v 90. minuti dosegel Šimun Butić, tudi on prvega v slovenski ligi in tudi on je nizko streljal z dobrih 20 metrov.