Radomlje z golom v 90. minuti do delitve točk

Nogometaši Radomelj so v prvem krogu presenetljivo nadigrali Maribor, prepričljivo zmago pa so hoteli potrditi s točkami proti Celju, še eni ambiciozni ekipi, ki je na prvenstvenem uvodu na istem stadionu kot tokrat z Domžalami igrala brez zadetkov. Po prvem krogu vodilna ekipa tokrat polnega izkupička ni osvojila, glede na potek tekme pa je bila zagotovo zadovoljna tudi s točko, saj je iz svoje edine prave priložnosti izenačila v izdihljajih tekme.

Dvoboj vsaj v prvem polčasu ni ponudil dobrega nogometa, opravičilo igralcem je dejstvo, da vročina zagotovo ni omogočala posebno dobrega počutja na igrišču. Pravih priložnosti ni bilo, ekipi sta nekajkrat prišli v tekmečev kazenski prostor, toda manjkali so nevarnejši streli. Celjani so več poskušali, imeli so tudi rahlo terensko premoč, vendar je bil domači vratar Emil Velić brez resnejšega dela, kar velja tudi za njegovega kolega na nasprotni strani Matjaža Rozmana.

V nadaljevanje pa so gostitelji vstopili bolj pogumno. Strela Sandija Nuhanovića in Vicka Ševelja sta bila nevarna, toda žoga ni našla poti do mreže, oba so celjski nogometaši pravočasno blokirali. Pogumnejša igra domačih je gostom omogočila, da so imeli več prostora, v 53. minuti pa so to izkoristili, Nigerijec Chukwubuikem Ikwuemesi je po polprotinapadu prodrl po levi strani, podal žogo v sredino, kjer je Tin Matić, lani pri Triglavu najboljši strelec druge lige, kaznoval neodločnost obrambe, potisnil žogo v vratnico, od katere se je žoga odbila v mrežo.

Ikwuemesi bi lahko po protinapadu že kmalu poskrbel za povišanje vodstva, a je tako kot nekajkrat prej pokazal sebičnost, namesto da bi podal bolje postavljenemu soigralcu, se je odločil za preigravanje in strel, ki pa ni bil natančen. V 83. je bil nenatančen tudi Tamar Svetlin, lepe podaje Nina Koutra že v naslednjem napadu ni izkoristil Ivan Božić, kar je bila zadnja priložnost Celjanov, ki so se v zadnjih minutah povsem pomaknili v obrambo in prežali na protinapade.

Za tako igro so bili utrujeni Celjani, njihov trener Roman Pilipčuk je nerazumljivo opravil le dve menjavi, kaznovani. V 90. minuti je najprej Rozman po strelu Madžida Šošića žogo odbil v prečko, le nekaj trenutkov pozneje pa je po predložku z desne strani Ivan Čalušić na levi strani kazenskega prostora preskočil celjske branilce, z glavo podal žogo pred gol, kjer je bil neoviran rezervist Rok Jazbec, ki ni imel težkega dela, da jo je z glavo preusmeril za hrbet celjskega vratarja.

V tretjem krogu bodo Kalcer Radomlje gostovale v Novi Gorici, Celjani pa bodo gostili Muro.