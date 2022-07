Radomlje (začasno) na vrh, Gorica ni izkoristila dobrega prvega polčasa

Radomljani, ki so na prejšnjih devetih obračunih z Gorico vpisali le eno zmago ob dveh remijih, so tokrat v športnem parku v Novi Gorici igrali kot favoriti, tudi zaradi dejstva, da so dobro začeli sezono z zmago v Mariboru in remiju proti Celju. Ne posebej razburljivo predstavo je odločil gol Nedima Hadžića v prvem polčasu. To pomeni, da so mlinarji vsaj začasno skočili na sam vrh lestvice, Gorica pa je pri zmagi in dveh porazih.

V uvodnih minutah sta obe ekipi pokazali dokaj živahno tekmo z dogajanjem na eni in drugi polovici, vendarle pa pravih nevarnih strelov gledalci niso videli. Na trenutke so bili celo podjetnejši izbranci Mirana Srebrniča, slednji pa je moral tik pred tekmo iz začetne postave poklicati Etiena Velikonjo, ki ga je zamenjal Luka Vekić.

V 17. minuti je aplavz domačih pristašev požel Luka Baruca, ki pa je z diagonalnim strelom z desne strani za malo zgrešil cilj. Malce zatem je na drugi poskusil Madžid Šošić, toda Uroš Likar je bil na mestu. Je pa slednji spet posredoval v 25. minuti, toda le v noge Nedima Hadžića, ki je iz bližine žogo poslal v mrežo za svoj prvenec v slovenski ligi. Pozneje posebej nevarnih akcij ni bilo, velja omeniti še poskus Alessandra Ahmetaja v 26. minuti, toda Emil Velić ni imel veliko težav.

Uvod drugega polčasa ni prinesel razburjenj, izbranci Nermina Bašića so dobro zapirali vse dohode proti nevarnim conam na svoji polovici, tako da Novogoričani niso prihajali do pravih priložnosti. Zato pa so eno teh imeli gosti v 66. minuti, ko je Leon Sever streljal z glavo iz bližine, Likar pa je izvrstno reagiral.