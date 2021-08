Maribor do treh točk proti Radomljam

Radomljani so v 4. krogu nove sezone doživeli prvi poraz. V Domžalah so jih tokrat ugnali Mariborčani, ki so se s tretjo zmago vsaj začasno povzpeli na vrh lestvice. Vijolični so levji delež posla tokrat opravili že v dinamičnem prvem polčasu, v katerem so dosegli dva zadetka. Mariborčani so začeli podjetneje, prevzeli pobudo, v 16. minuti pa so tudi povedli. Rok Jazbec je na vrhu kazenskega prostora spotaknil Aljošo Matka, zaradi česar je sledila enajstmetrovka, ki jo je zanesljivo s strelom po sredini unovčil Blaž Vrhovec. Izbranci Simona Rožmana so bili blizu novemu zadetku v 25. minuti, a je Rok Sirk za malo žogo poslal mimo vratnice iz bližine z leve strani. A že v naslednji minuti se je mariborski napadalec prvič vpisal med strelce, ko je z glavo zadel po Matkovi podaji z leve strani. V 28. minuti pa so po zmedi v mariborskem kazenskem prostoru do svoje prve priložnosti prišli tudi Radomljani, streljal je Ivan Šarić, toda zadel le vratnico. Le malce zatem je na drugi strani s slabih 20 metrov sprožil Marko Alvir, a oplazil le zunanji del mreže. V 37. minuti je Matko potegnil po desni strani in prišel v kazenski prostor, kjer se je odločil za strel s 14 metrov, a bil malce premalo natančen z diagonalnim strelom. Domači so v prvem polčasu prišli še do strela v 42. minuti prek Šarića, vendar Ažbe Jug ni imel težjega dela. Malce bolj se je moral v 45. minuti potruditi David Šugić po novem poskusu Matka iz kazenskega prostora.