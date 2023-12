Celjani z učinkovitim drugim polčasom do prepričljive zmage

Vodilna ekipa državnega prvenstva je v Domžalah pričakovano ugnala Radomlje, ki so doživele četrti poraz v nizu. Izbranci Damirja Krznarja so v uvodu drugega polčasa s pritiskom prišli do odločilne prednosti, zdaj pa imajo – po peti zaporedni zmagi v gosteh – ob tekmi v dobro osem točk prednosti pred Olimpijo. Radomljani ostajajo osmi. V prvih 20 minutah ekipi nista pokazali posebej nevarne akcije, je pa v 23. minuti Edmilson streljal z glavo po kotu z desne strani, vendar je žogo poslal čez gol.

Tudi pozneje je bila terenska pobuda na strani Celja, ki je imelo v 41. minuti dotlej najlepšo priložnost na tekmi, vendar je Edmilson za malo zgrešil s strelom z dobrih desetih metrov. Nato je Luka Baš obranil še strel Tamarja Svetlina. V uvodu drugega polčasa so Celjani hitro unovčili svojo premoč, David Zec je prišel do odbite žoge, si spretno priigral strel in zanesljivo matiral Baša iz osrčja kazenskega prostora.

Le malce zatem bi Celjani lahko podvojili prednost, a je Vicko Ševelj odločilno posredoval na golovi črti, so jo pa v 56. minuti, ko je po podaji Žana Karničnika Tamar Svetlin prišel v kazenski prostor in zadel za 2:0.