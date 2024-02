Kidričani z zmago proti Radomljanom dodatno začinili boj za obstanek

V Domžalah sta se Radomlje in Aluminij merila v pomembni tekmi v boju za obstanek. Potem ko so prvo medsebojno v sezoni v Domžalah dobili Kidričani, drugo pa v Kidričevem Radomljani, so tokrat spet slavili igralci Aluminija ter tekmeca na lestvici prehiteli za točko in so zdaj sami na osmem mestu. Radomlje, ki so imele sicer dvakrat več strelov (predvsem v drugem polčasu so jih zbrale več), pa nadaljujejo s točkovno skromnimi predstavami na "domačem" igrišču, saj je bil to že njihov osmi poraz ob treh remijih in zgolj eni zmagi.

Aluminij je prvi resno zagrozil, ko je v četrti minuti Gašper Jovan prišel do neoviranega strela z glavo iz bližine, vendar je žogo poslal v vratarja Emila Velića. V 20. minuti je Janez Pišek streljal z več kot 25 metrov, Velić pa je še enkrat dobro posredoval. Radomeljski vratar je tudi v 22. minuti dobil še en dvoboj ena na ena z Jovanom, v 27. minuti pa ga je le premagal Tin Matić, ko je po podaji Tomislava Jagića dobil žogo za hrbet radomeljske obrambe, potem pa je žogo malce z desne strani s slabih desetih metrov poslal pod prečko vrat domačih.

V 29. minuti je lepo podajo pred gol spet dobil Jovan, vendar mu iz bližine ni uspelo zadeti ob Tinu Hrvoju. Do konca polčasa, v katerem je bil Aluminij nevarnejši tekmec, so imeli Radomljani zgolj ob koncu eno polpriložnost.