Radomljani po novem porazu še korak bližje izpadu

Radomljani so na zadnjih treh tekmah vpisali tri zaporedne remije. A danes jim do nove pomembne točke v boju za obstanek ni uspelo priti. Tako s 27 točkami ostajajo na dnu prvenstvene lestvice. Aluminij ima na devetem mestu enako število točk, a boljši izkupiček medsebojnih tekem. Tekma tega kroga Kidričane čaka danes proti Olimpiji. Mura, ki sicer v tekmo ni krenila v najboljši formi, na zadnjih treh tekmah je osvojila le točko, je danes prišla do desete ligaške zmage v sezoni. Pred tekmo je bila točkovno izenačena z Domžalami, zdaj pa so črno-beli z 38 točkami sami na šestem mestu državnega prvenstva.

Takoj v uvodu dvoboja je že bilo vroče pred golom Mure. Pred gol je podal Madžid Šošić, gostujoči vratar Klemen Mihelak ni zbijal najbolj prepričljivo, a Radomljani zmede v kazenskem prostoru gostov niso izkoristili, v drugo je nato Mihelak bolje posredoval. So pa zato pred tem nenevarni gostje iz Murske Sobote povedli iz prve prave priložnosti. V sedmi minuti si je Ognjen Gnjatić privoščil napako, žogo mu je odvzel Ben Cottrell, ta pa je prišla do samega Amadeja Maroše, ki je iz roba kazenskega prostora natančno s pomočjo vratnice zadel za vodstvo Mure.

Nekaj trenutkov zatem so Radomljani imeli priložnost po predložku Šošića iz prostega strela, a sta tako Gaber Dobrovoljc kot Nino Kukovec bila prekratka. V naslednjih nekaj minutah si ekipi nista pripravili konkretnejših priložnosti, malo več dogajanja je bilo pred vrati Radomelj. Še najnevarneje je bilo po pol ure igre, ko je imel Emil Velić po podaji iz kota Sandija Nuhanovića veliko težav, a so se mlinarji rešili. V 38. minuti pa so nato izid poravnali. Šošićev poskus iz prostega strela na robu kazenskega prostora je Mihelak odbil v prečko, tudi poskus Mosesa Barnabasa z glavo je nato zadel prečko, žogo pa je v gol v tretje le spravil Uroš Korun.

Do glavnega odmora je imel za Radomlje priložnost še Kukovec, a z glavo streljal mimo, pri Muri pa je strel Klemna Pucka z razdalje ujel Velić, Ivan Šarić pa je protinapad zaključil preslabo.

Po odmoru so Radomljani nekoliko pogumneje začeli. Toda drugi polčas je bil iz vidika priložnosti precej skromen, nobena izmed ekip si pripravila resnejšega zaključka akcije. Matej Malenšek je v 61. minuti prišel sam pred Mihelaka, ta je strel ubranil, a je tako ali tako šlo za prepovedan položaj.

Tudi Mura je prihajala do kazenskega prostora tekmeca, a tudi gostje niso našli pravega zaključka. Do 72. minute nobena izmed ekip ni sprožila niti strela v okvir vrat nasprotnika. Nato pa je trener gostov Anton Žlogar storil izvrstno menjavo, v igro je poslal Roberta Čakša, ki je v svoji prvi akciji žogo prejel v prazen prostor, jo poslal mimo Dobrovoljca, nato pa iz oči v oči ugnal Velića za novo prednost Mure.

Domači so bili še naprej nekoliko več pri žogi, a to ni obrodilo sadov. Strel Šošića po predložku slabih deset minut pred koncem je ukrotil Mihelak, trenutek za tem pa je strel Caia Cruza zletel čez gostujoči gol. V začetku sodniškega dodatka je strel Elvisa Letaja z razdalje zaustavil Mihelak in ostalo je pri zmagi Mure.

Izid, prva liga, 32. krog:

Kalcer Radomlje - Mura 1:2 (1:1)

Korun 37.; Maroša 8., Čakš 73.



