Raduha junak Nafte, ki je več kot uro zdržala z dvema manj

Potem ko so v prvoligaškem polfinalu Sobočani odpravili Kidričane, pa so v drugoligaškem obračunu po kazenskih strelih Lendavčani ugnali Radomljane. Njihov uspeh je še toliko večji, saj so več kot eno uro igrali z dvema igralcema manj. Za Nafto je sicer v rednem delu zadel Mitja Novinič v 12., za Radomlje pa Luka Cerar v 50. minuti z bele pike. Junak tekme pa je postal vratar Nafte Florijan Raduha, ki je obranil dve enajstmetrovki.

Uvod tekme je pripadel Lendavčanom, ki so prvič resneje ogrozili vrata tekmeca v peti minuti, v 12. minuti pa so tudi povedli, ko je Mitja Novinič iz prve sprožil z 20 metrov in zadel za 1:0. Zatem se je pobuda preselila na radomeljsko stran, že v 14. minuti je Žan Nikolić od daleč za malo zgrešil, v 32. minuti pa je poskus Grege Marinška iz kazenskega prostora malce z desne ustavil Florijan Raduha. Takrat pa so Lendavčani že igrali z igralcem manj. Vedran Vinko si je namreč hitro prislužil dva rumena kartona in moral v 26. minuti z igrišča.

Radomljani so izid izenačili v 50. minuti, ko je najstrožjo kazen, ki jo je zakrivil Bence Gergenyi, unovčil Luka Cerar. V 56. minuti pa nove težave za Nafto. Svoj drugi rumeni karton si je zaradi prekrška nad Oliverjem Kregarjem prislužil Jaka Bizjak. Rahlo nevarno pred Naftinimi vrati je bilo tudi v 61. minuti, na koncu pa je Sandi Nuhanović sprožil premalo močno. V 75. minuti je Raduha ukrotil strel Kregarja, malce za njim pa je Mark Zabukovnik zgrešil z glavo. Kljub veliki številčni premoči Radomljanom tega ni in ni uspelo unovčiti, še več, na trenutke so Lendavčani celo spet ogrozili njihova vrata.