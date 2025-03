'Rafael, spustil sem jih niže, lahko pa jih še bolj'

Pred povratnim četrtfinalnim obračunom elitne skupine A Lige narodov v Valencii med Španijo in Nizozemsko je za španske medije nekaj besed spregovoril tudi nekdanji član madridskega Reala in dolgoletni reprezentant "Oranja" Rafael van der Vaart.

Nekoč odlični napadalno usmerjeni vezist ni skoparil s kritikami na račun mladega zvezdnika Blaugrane Lamina Yamala, pri katerem so ga zmotile določene stvari. "Pri Yamalu ni dvoma, da gre za kakovostnega nogometaša, toda so stvari, ki mi gredo že pošteno na živce," je uvodoma presenetil Van der Vaart in nadaljeval: "Način, kako se oblači oziroma se predstavlja na igrišču z neokusno spuščenimi hlačkami, je zelo moteč. Občutek imam, da se ne trudi dovolj, da vse stavi na svoj naravni talent, kar seveda ni prav. In tu so še vse pogostejši ugovori na sodniške odločitve ... Glede na svoja leta bi moral biti srečen za vsako minuto, ki mu jo namenita trener Barcelone in španski selektor v izbrani vrsti. Yamal ne sme pozabiti, da je še vedno rosno mlad, da bi se obnašal na tak način."