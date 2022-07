Raheem Steerling velika okrepitev Chelseaja

Sedemindvajsetletni napadalec naj bi z modrimi podpisal petletno pogodbo z možnostjo podaljšanja še za leto dni. Raheem Sterling se je ekipi pod vodstvom Pepa Guardiole pridružil iz Liverpoola julija 2015 in odigral ključno vlogo pri vseh večjih uspehih sinjemodrih. Z ManCityjem je osvojil štiri naslove angleškega prvaka, tri ligaške pokale in na 339 tekmah dosegel 131 golov.

Zdaj zapušča angleške prvake in bo kariero nadaljeval pri Chelseaju. Kot poroča agencija PA News, sta se kluba dogovorila za 45 milijonov angleških funtov (53 milijonov evrov) odškodnine in še deset milijonov funtov (1,8 milijona evrov) v dodatkih, glede na uspehe.

Po poročanju časopisov Telegraph in Sun je bil Sterling že v kontaktu s trenerjem Thomasom Tuchelom in bo takoj po opravljenem zdravniškem pregledu odpotoval v ZDA, kamor so se nogometaši Chelseaja v soboto odpravili na priprave z 29 igralci.