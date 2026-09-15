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Nogomet

Raheem Sterling priznal krivdo za povzročitev prometne nesreče

London, 15. 09. 2026 17.56 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA
Raheem Sterling

Nekdanji zvezdnik angleške reprezentance Raheem Sterling, ki je trenutno brez kluba, je danes na sodišču Basingstoke Magistrates Court priznal krivdo za nevarno vožnjo po nesreči z luksuznim avtom Lamborghini Urus. Nesreča se je konec maja zgodila na jugu Anglije.

Poleg nevarne vožnje je 31-letni nogometaš priznal tudi krivdo za nezakonito posedovanje šestih jeklenk dušikovega oksida, gre za tako imenovani smejalni plin, ki v Veliki Britaniji spada med prepovedane substance razreda C. Poleg tega je priznal tudi krivdo za odklonitev testiranja oziroma zavrnitev posredovanja vzorca za analizo ob aretaciji. Za Raheema Sterlinga srečen dogodek, saj se v nesreči nihče ni poškodoval, se je zgodil 28. maja v jutranjih urah na avtocesti M3 v grofiji Hampshire na jugu Anglije.

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Z avtomobilom je trčil v zaščitno ograjo, pri čemer v nesreči ni bilo udeleženih drugih vozil. Očividci so pred tem poročali o njegovi izjemno nevarni in vijugasti vožnji.

Brez delodajalca je vse od konca prejšnje sezone. Potem ko je predčasno prekinil pogodbo s Chelseajem, je zaključek sezone 2025/26 preživel pri nizozemskem Feyenoordu, ki pa z nogometašem, rojenim v Kingstonu na Jamajki, ni podaljšal sodelovanja.

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Sodišče mu je do izreka kazni, to bodo razglasili 25. novembra, že uradno prepovedalo vožnjo za vsa motorna vozila, za nevarno vožnjo pa mu po britanski zakonodaji grozi tudi zaporna kazen.

Napadalec je za reprezentanco zbral 82 nastopov (zadnjega leta 2022). Igral je za velike klube, tudi za Liverpool, z Manchester Cityjem je osvojil štiri naslove angleškega prvaka (2018, 2019, 2021, 2022). Potem ko je pri Chelseaju izgubil mesto v ekipi, je poskušal oživiti kariero kot posojen igralec pri Arsenalu, vendar brez uspeha.

Raheem Sterling nogomet prometna nesreča smejalni plin Velika Britanija

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