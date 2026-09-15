Raheem Sterling priznal krivdo za povzročitev prometne nesreče

Poleg nevarne vožnje je 31-letni nogometaš priznal tudi krivdo za nezakonito posedovanje šestih jeklenk dušikovega oksida, gre za tako imenovani smejalni plin, ki v Veliki Britaniji spada med prepovedane substance razreda C. Poleg tega je priznal tudi krivdo za odklonitev testiranja oziroma zavrnitev posredovanja vzorca za analizo ob aretaciji. Za Raheema Sterlinga srečen dogodek, saj se v nesreči nihče ni poškodoval, se je zgodil 28. maja v jutranjih urah na avtocesti M3 v grofiji Hampshire na jugu Anglije.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Z avtomobilom je trčil v zaščitno ograjo, pri čemer v nesreči ni bilo udeleženih drugih vozil. Očividci so pred tem poročali o njegovi izjemno nevarni in vijugasti vožnji. Brez delodajalca je vse od konca prejšnje sezone. Potem ko je predčasno prekinil pogodbo s Chelseajem, je zaključek sezone 2025/26 preživel pri nizozemskem Feyenoordu, ki pa z nogometašem, rojenim v Kingstonu na Jamajki, ni podaljšal sodelovanja.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke