Raheemu Sterlingu grozi zaporna kazen

Nogometna kariera Raheema Sterlinga je po odhodu iz Manchester Cityja leta 2022 v stalnem zatonu. Zdaj je nogometaš brez kluba, ki je maja veliko prahu dvignil, ko je s ceste zapeljal s svojim avtomobilom in ga je pridržala policija. "V prometni nesreči ni bil udeležen nihče drug, tudi poškodb ni bilo. Gospod Sterling je 15. septembra dolžan priti na basingstonsko sodišče," je povedal predstavnik lokalne policije.
V avtu so našli dušikov oksid oz. smejalni plin, za katerega Sterling ni želel predložiti vzorca za testiranje. Viri blizu nogometaša pravijo, da naj bi bil razlog to, da se zaradi zatona kariere počuti 'pozabljenega' in 'nepomembnega'.
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