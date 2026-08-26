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Nogomet

Raheemu Sterlingu grozi zaporna kazen

Ljubljana, 26. 08. 2026 10.56 pred 32 minutami 1 min branja 1

Avtor:
S.Z.
Raheem Sterling

Če ga sodnik septembra spozna za krivega, angleškemu nogometnemu zvezdniku grozita do dve leti zaporne kazni, potem ko je maja razbil svojega lamborghinija. 31-letnik je obtožen nevarne vožnje, prav tako pa so v njegovem avtu našli dušikov oksid.

Nogometna kariera Raheema Sterlinga je po odhodu iz Manchester Cityja leta 2022 v stalnem zatonu. Zdaj je nogometaš brez kluba, ki je maja veliko prahu dvignil, ko je s ceste zapeljal s svojim avtomobilom in ga je pridržala policija. "V prometni nesreči ni bil udeležen nihče drug, tudi poškodb ni bilo. Gospod Sterling je 15. septembra dolžan priti na basingstonsko sodišče," je povedal predstavnik lokalne policije.

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V avtu so našli dušikov oksid oz. smejalni plin, za katerega Sterling ni želel predložiti vzorca za testiranje. Viri blizu nogometaša pravijo, da naj bi bil razlog to, da se zaradi zatona kariere počuti 'pozabljenega' in 'nepomembnega'.

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KOMENTARJI1

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Loptass
26. 08. 2026 11.51
Ga bo pač Asencio pokrival med rekreacijo na dvorišču. Večer pa bosta skupaj gledala foto albume, ki jih not prišvercal slednji.
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