Räikkönen kar skozi okno osvežil psa na dopustu v Toskani

Mož in žena sta v trgovini. Ona pomerja obleke, on pa za vsako reče, da je predraga. Prodajalka to nekaj časa posluša njun pogovor, potem pa reče: ''Čudno, gospod, zadnjič, ko ste bili z drugo damo, niste zganjali takega cirkusa zaradi cene!''