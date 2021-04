Raiola: Haalandova plača? Točno 1.151.737 evrov tedensko

Povratno tekmo četrtfinala Lige prvakov med PSG in Bayernom boste lahko na Kanalu A in VOYO pospremili v torek (ob 20.30). Dan kasneje sledi še odločilni obračun Liverpoola in madridskega Reala.

Ve se, da bodo morali novi Haalandovi delodajalci na široko razpeti mošnjo ter ob astronomski odškodnini, ki lahko seže tudi do 200 milijonov evrov ter ob visoki proviziji za očeta in menedžerja, poskrbeti za enako astronomsko plačo. Španski mediji so pred dnevi že pisali, da bo tisti, ki si bo želel pripeljati 20-letnega Norvežana, moral plačati še dodatnih 40 milijonov provizije, od tega eno polovico Raioli, drugo pa Alfu Ingeju Haalandu. Zastopnik številnih nogometnih zvezd je medtem, v pogovoru za Corriere Dello Sport, že razkril kakšno plačo bo predvidoma imel mladi Norvežan v naslednjem klubu. "Fant si glede na interes klubov po svetu vse to zasluži. Je eden najbolj dominantnih nogometašev v zadnjih 20-30 letih in še bo napredoval," je opazil kontroverzni Raiola, ki ne prehiteva stvari in si bo skupaj z nogometaševim očetom vzel čas in pregledal vse možnosti ter se odločil "po pameti"...