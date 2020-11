Raiola napovedal konec Fifi: Čez deset let ne bo več obstajala

Mino Raiola je bil pričakovano med najodmevnejšimi govorci četrtkovega sporeda na World Football Summitu, ki so se ga z nogometom tako ali drugače povezani vplivneži tokrat lahko udeležili zgolj virtualno. Raiola se je lotil Mednarodne nogometne zveze (Fifa) in dejal, da si želi nov sistem oziroma organizacijo, ki bi bdela nad svetovnim nogometom, kot primer pa je navedel nove ideje, s katerimi je svoje delovanje v 90. letih prejšnjega stoletja začela severnoameriška liga MLS.

"Fifa zaostaja za petdeset let. Čez deset let, to lahko zapišete, ne bo več obstajala," je dejal Raiola. "Zveza golfa nima Fife, golf pa igrajo po vsem svetu. Tenis se spreminja. Formula 1 se spreminja. S Fifo pa so težave: delijo službe, delijo denar in tako so vsi srečni."

Raiola, ki seveda zastopa švedskega napadalca AC Milana Zlatana Ibrahimovića, francoskega vezista Manchester Uniteda Paula Pogbajain še številne nogometne ase, je dodal, da Fifa ne bi smela "diktirati zakonov", saj da je le organizacija.

'Pojdite živet v Severno Korejo'

"MLS je to storila. MLS je pred 20 leti ustvarila nov sistem. Pri MLS so pred 20 leti rekli: 'Nič nimamo s Fifo. Nič.' Fifa je nato dejala, da je MLS nekaj smešnega. Veste, kaj so storili? FBI je aretiral pol Fife, dali pa so jim svetovno prvenstvo,"je bil gostobeseden Raiola, ki so mu všeč severnoameriški sistem tekmovanja in omejitve, ki skrbijo za izenačenost prvenstva. Kljub temu Raiola denimo nasprotuje omejevanju plač, ki ga v ZDA poznajo pod imenom "salary cap".

"S tem bi se vrnili za 75 let nazaj, v ruske komunistične čase," je dodal Raiola."Živimo v kapitalističnem svetu, kjer vse počnemo v kapitalističnem slogu, a (predsednik Fife, op. a.) Gianni Infantino nas želi vrniti v Severno Korejo. Nimam težav s Severno Korejo, a pojdite živet v Severno Korejo, ne pa v Švico."