Raiola je prepričan, da bo Haaland kmalu zapustil Borussio

Novo leto je pred vrati, kar pomeni, da se bo kmalu vsaj za mesec dni znova odprla nogometna tržnica. Ena najbolj znanih branjevk v svetu nogometa je superagent Mino Raiola , ki zastopa tudi napadalca Borussie Erlinga Haalanda . Norveški napadalec kljub mladosti (21) letos redno trese mrežo nasprotnikov. Na 13 letošnjih tekmah v rumenem dresu kluba iz Dortmunda je zadel že 17 golov. To pomeni, da je prišel čas za prodajo velikega talenta in nov zajeten zaslužek njegovega agenta Raiole.

"Erling Haaland bo naredil naslednji korak. Bayern, Real, Barcelona, Man City ... to so klubi, v katere lahko prestopi. Ko smo prestopili v Borussio, smo vsi vedeli, da se bo to zgodilo," je o namerah svojega klienta odkrito spregovoril Raiola. O potencialni naslednji postojanki Haalanda je namignil, da je Man City osvojil pet naslovov v Premier ligi, kar je veliko več od Manchester Uniteda (v zadnjih desetih letih op. a.). Borussii bomo povedali, kakšne so naše ideje, ampak nobena odločitev o njegovi prihodnosti ne bo sprejeta pozimi. Mogoče to poletje, mogoče naslednje."