Raiola v Milanu: Bo Ibrahimović že janurja spet rdeče-črn?

Ibrahimović je na 27 tekmah dosegel 22 golov in zasedel prvo mesto med strelci, toda to ekipi iz Los Angelesa ni pomagalo k uvrstitvi v končnico, zato je ocena narejenega v sezoni - negativna. Kontroverzni Šved je tako v tem trenutku brez dela in na počitnicah, a to bi se lahko, če je verjeti pisanju italijanskega časnika Corriere della Sera, lahko hitro spremenilo. "Mino Raiola, dolgoletni menedžer Zlatana Ibrahimovića in tudi njegov tesni prijatelj, se te dni mudi v Milanu in se bo predvidoma v kratkem sestal tudi s prvim operativcem kluba Brazilcem Leonardom," piše italijanski časnik in dodaja, da je 37-letni napadalec že nekaj časa velika želja Milana.