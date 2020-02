Raiola v strahu pred Ibrahimovićem prekinil intervju: Še zdaj me boli

"Pozor, ker se bom zdaj moral braniti," je novinarjem dejal vidno zaskrbljeni Raiola, ko se mu je z leve začel približevati Ibrahimović. "Zadnjič, ko sem bil tu, me je tako močno udaril, da me še vedno boli," je še uspel izdaviti Raiola, preden ga je njegov dolgoletni varovanec spet močno udaril po rami. "Vedel sem!"je vse skupaj komentiral Raiola, Ibrahimović pa je odbrzel v smeri klubskega avtobusa.

'Pogba? Videli bomo, kaj se bo zgodilo po evropskem prvenstvu ...'

Raiola se je z AC Milanom za povratek Ibrahimovića uspel dogovoriti sredi lanskega decembra, potem ko je nekdanji švedski napadalec in član Malmöja, Ajaxa, Juventusa, Interja, Barcelone, Paris Saint-Germaina in Manchester Uniteda zadnji dve leti preživel v vrstah Los Angeles Galaxyja. Ibrahimović je poskrbel za redko videno evforijo v mestu mode, kjer je na prvih petih petih tekmah za Milan dosegel dva gola in postal standardni član prve postave.

Raiola je sicer spregovoril o še nekaterih zvezdnikih pod svojim okriljem: denimo vratarju Milana Gianluigiju Donnarummiin vezistu Manchester Uniteda Paulu Pogbaju. Italijanski agent bi lahko poleti speljal nov odmeven posel, če bi francoskega reprezentanta uspel podobno kot Ibrahimovića vrniti v klub, v katerem je že igral ‒ v Juventus. 26-letni Pogba vse od božiča ni odigral niti minute za Manchester United, uradno zaradi poškodbe gležnja, ves čas pa se pojavljajo govorice o njegovem slovesu, ki ga je Raiola sam sicer že večkrat zanikal, a v nekaterih izjavah tudi uspešno podpihoval

"Italija je Paulu kot dom. Povratek k Juvetu bi mu ugajal, a bomo videli, kaj se bo zgodilo po evropskem prvenstvu,"je govorice spet uspešno podžgal Raiola. "Paul si želi igrati na najvišji ravni, a ne more pobegniti iz Manchester Uniteda, če so se znašli v težki situaciji," je o nogometašu, ki je za Juventus igral po prvem slovesu od "rdečih vragov" (od leta 2012 do 2016), še povedal Raiola, potem ko je trener Uniteda Ole Gunnar Solskjaer sicer že zavrnil namigovanja, da je prihod kapetana lizbonskega Sportinga Bruna Fernandesadokaz, da na Pogbaja kmalu ne bo več računal.