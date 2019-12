Raiola v svojem slogu: United bi uničil še Maradono, Peleja in Maldinija

Med najbolj znanimi varovanci Mina Raiole je tudi vratar Milana Gianluigi Donnarumma, ki so mu navijači močno zamerili večkratno spogledovanje s prestopom, omenjal se je tudi veliki rival Juventus. "Navijači bi se mi morali opravičiti. Želel sem, da bi odšel, ker ni zaupal v tisti Milan, tako kot ni zaupal v Inter (nekdanjega lastnika kluba Ericka, op. a.) Thohirja. Zdaj naj mi povedo, če nisem imel prav. Ni ravno romantično, a moj cilj je maksimalno podaljšati kariere mojih igralcev. Vedno se vprašam: 'Kaj bi storil, če bi bil to moj otrok?' Denar je le zadnji korak. Mene ne zanima," je prepričan Raiola.

Med tistimi, ki so se znašli na udaru zadnjih izjav Mina Raiole, je tudi Mednarodna nogometna zveza (Fifa), ki jo je italijanski agent označil za "center moči, ki ne razmišlja v dobro nogometa in skrbi le za lastne interese".

"Z dvajsetimi leti sem že bil milijonar, lahko bi se usedel na plažo in živel od obresti," se je svojih začetkov za La Repubblicospominjal Raiola. "Moja provizija je odvisna od plače igralca in velja za vse. V nikogar ne merim s pištolo," je nadaljeval, veliko bolj pa je novinarja italijanskega dnevnika seveda zanimalo stanje njegovih najslavnejših varovancev.

Kot zadnja turneja skupine Queen

Po Zlatanu Ibrahimoviću, Paulu Pogbaju, Mariu Balotelliju, Blaisu Matuidiju, Matthijsu de Ligtu, Moiseju Keanu in še nekaterih lahko v Raiolovo ekipo zdaj prištejemo tudi Erlinga Haalanda, vzhajajočega zvezdnika evropskega in svetovnega nogometa, ki mu je Raiola nedavno pripravil prestop iz FC Salzburga v Borussio Dortmund.

IBRAHIMOVIĆ

"Zlatan se je vrnil, da bi se zabaval in da bi zabaval ves svet. Ni mogel dovoliti, da bi bilo njegovo zadnje prizorišče Los Angeles. Teh šest mesecev bo kot zadnja turneja (glasbene skupine, op. a.) Queen, dolg poklon: to se je moralo zgoditi na San Siru,"je o Ibrahimovićevem povratku k AC Milanu iz vrst Los Angeles Galaxyja povedal Raiola.

DELIGT

"De Ligt? Vsi so ga želeli,"je nadaljeval. "Vsi. Želi postati najboljši srednji branilec na svetu in rekel mi je: 'Mino, moram na Harvard obrambe.' Zato smo izbrali Juve, da bi diplomirali. Zakaj Haalanda nisem odpeljal v Italijo? Ni branilec in ni De Ligt, ki je kapetan Nizozemske že dve leti. Italijani ne znajo ceniti njegovih talentov, predstavljajte si, kako je z ostalimi. Kean? Žalostno je, da je zapustil Italijo, a v Premier League ga ne bi odpeljal, če ne bi govoril perfektne angleščine. Italijanu se je težko prilagoditi na tujino. Kljub temu bi ga, če bi ostal v Juvetu, poslali igrat v Serie C."

KEAN

'Iz njega sem moral izbiti Nizozemca'

Posebno poglavje je vedno tudi Pogba, vezist Manchester Uniteda, o katerem se še naprej pojavljajo nasprotujoče si izjave glede želja za prihodnost. Po tem, ko je tudi Raiola nedavno zatrdil, da Francoza zanimajo le "rdeči vragi", je zdaj spet obrnil ploščo in se dotaknil svojega spopada z legendarnim trenerjem Uniteda Sirom Alexom Fergusonom, ki mu je leta 2012 sledil Pogbajev odhod v Italijo.

"Zanj sem se boril s Fergusonom, bil je edini, ki mu je rekel ne, tega nikoli ni sprejel. Zdaj je težava Paula Manchester United: to je klub, ki nima stika z realnostjo, ki nima športnega projekta. Tja ne bi odpeljal nikogar, uničili bi še (Diega) Maradono, Peleja in (Paola) Maldinija. Paul potrebuje ekipo in klub, kakršen je bil prvi Juventus,"se je Pogbajevih zvezdniških let v Torinu po prvem slovesu od Manchestra spomnil Raiola, ki je opisal tudi karakter svojih varovancev. Te se v javnosti, najverjetneje predvsem zaradi Ibrahimovića, drži stereotip arogantnosti.

"Moji igralci so ambiciozni, to je nekaj drugega (kot aroganca, op. a.),"trdi Raiola."Se vam zdi Matuidi aroganten? Če bi bil (direktor in nekdanji vezist Juventusa, Pavel, op. a.) Nedved takšen, potem bi osvojil tri zlate žoge in ne samo ene. Težava Balotellija je ravno ta, da mu arogance primanjkuje: je edini, ki je zadovoljen s svojo kariero. 'Ibra' je res aroganten, iz njega sem moral izbiti Nizozemca in namesto njega umestiti Italijana. 'Jaz bom poskrbel za to,' mi je rekel (nekdanji trener Ibrahimovića pri Juventusu Fabio, op. a.) Capello, ki ga je naučil dosegati gole. Nizozemci so izjemni, toda v nogometu postanejo arogantni. Pomislite na (Louisa) Van Gaala: zabavam se, ko ga opomnim na naslove svetovnih prvakov, ki jih je osvojila Italija."

POGBA

MATUIDI

BALOTELLI