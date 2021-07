Rajanje angleških navijačev, dvajset aretacij po zgodovinski zmagi

Angleški navijači so tako na domačem Wembleyju kot tudi na ulicah množično proslavili zgodovinski uspeh svoje reprezentance. Londonska policija je sporočila, da je bila v sredo zvečer zaradi pretiranega rajanja, ki ga je povzročila prva uvrstitev Anglije v finale evropskega prvenstva, primorana aretirati dvajset oseb.

Angleži so se v finale uvrstili po zmagi po podaljšku z 2:1 proti Danski. Vzdušje na Wembleyju je bilo čudovito, toda število mest seveda omejeno. Omejena pa seveda ni ljubezen angleških navijačev do svoje reprezentance. Številni navijači so tako pomembno tekmo gledali na prostem, množice so bile nepregledne. V gostilnah in organiziranih navijaških conah je teklo pivo – pa tudi solze sreče. Ljudje so preprosto uživali, neznanci so si delili objeme, nogomet je združil ljudi. Anglija je dihala kot eno, koronska kriza je bila v trenutku pozabljena. 65-letni John Engall, ki je bil šolar v času edinega prejšnjega velikega nogometnega dogodka v Angliji (osvojili so svetovno prvenstvo na domačih tleh), in sicer leta 1966, je dejal, da se je po ogledu tekme iz Boxparka v Croydonu počutil "popolnoma fantastično". "Spomnim se 1966 – tega leta, zdaj pa sem veliko bolj navdušen kot pri 10 letih," je dejal. "Bila je briljantna igra, lahko bi šla v katero koli smer, ampak dobro, zdi se, da je šla po naši poti."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

"Igra je bila takšna, kot smo si jo želeli. Ne morem verjeti, da to govorim, toda Anglija je v finalu," je dogajanje komentiral eden izmed navijačev. "Tokrat se vrača domov, imamo zagon, vseeno mi je, kaj kdo reče." "Lepo je, neverjetno, rad imam to državo, igralci so dali vse od sebe. To je zgodovinska priložnost, morda tega ne bomo nikoli več videli – zdaj lahko začnemo verjeti," pa je bil jasen drugi. Tudi Angleška navijačica Lucy Millard, je bila navdušena, ko je zapustila Wembley: "Prvič po toliko letih smo bili v polfinalu, zato je popolnoma neverjetno. Prihaja domov!"

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Praznični večer in nepregledne množice ljudi seveda terjajo tudi svoj davek. Navijači so med slavjem v Londonu blokirali ceste in plezali na telefonske govorilnice, zato je posredovala tamkajšnja policija. Kot so pojasnili, je do aretacij prišlo zaradi nasilnega vedenja, kaljenja javnega reda in miru ter žaljenja policistov. Veseli prizori so bili tudi v Manchestru, Newcastlu, Birminghamu in številnih drugih krajih po državi, kjer pa je slavje potekalo brez večjih incidentov.