Rajčević derbi končal z zlomljenima rebroma

"Za Aleksandra Rajčevićaje letošnja sezona, žal, končana. Požrtvovalnost je terjala davek v obliki neprijetne poškodbe. V želji, da bi izbil žogo ob poskusu Vukušića in preprečil zadetek, se je poškodoval. Posledica trčenja v vratnico: dve zlomljeni rebri, 4 do 6 tednov premora. Po zdravniški oskrbi je bilo takoj jasno, da ne bo mogel nadaljevati tekme. Prepeljan je bil v bolnišnico, pregled pa je pokazal, da se je uresničil črn scenarij. Ko je z nogo zadel vratnico, je prišlo do kompresije ob udarcu in ob silovitem trku do zloma dveh reber. Sledi popolno mirovanje, Rajčevića v zadnjih šestih krogih ne bo med kandidati za nastop," so zapisali na klubski spletni strani. Na derbiju v Stožicah je Olimpija zmagala z 1:0 in vijoličasti imajo trenutno štiri točke zaostanka za zelenimi.

Ob tem so pri Mariboru zapisali, da se v moštvo vrača Nemanja Mitrović.Izdelali so mu zaščitno masko in v sredo se bo že priključil moštvu na treningih.