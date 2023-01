Rajčević in Koper vsak svojo pot

Aleksander Rajčević se je na Bonifiko vrnil pred začetkom sezone 2020/21, v kateri so se kanarčki znova predstavili na prvoligaškem odru. S Koprčani je osvojil prvo in zadnjo lovoriko v profesionalni karieri, leta 2010 je bil z matičnim klubom državni prvak, ob koncu sezone 2021/22 pa je s soigralci slavil pokalno lovoriko.

Kar desetletje kariere je preživel v Ljudskem vrtu, Mariboru je bil zvest od poletja 2010 pa do sredine leta 2020, vijoličasti pa so ob njegovem slovesu za deset let upokojili njegovo številko 26. Z najuspešnejšim klubom prve lige je bil kar sedemkrat državni prvak, dvakrat pa se je prebil v skupinski del UEFA Lige prvakov.

V evropskih tekmovanjih je ta 36-letni branilec odigral kar 70 tekem, ob tem pa se lahko, kot poroča uradna spletna stran NZS, pohvali s kar 376 nastopi v slovenskem prvenstvu. Ob skupno osmih naslovih državnega prvaka je bil petkrat tudi zmagovalec pokalnega tekmovanja.