Rakitić pred obračunom z 'rdečimi vragi': Pred leti mi ni bilo usojeno, zdaj pa ...

"Takrat mi na žalost ni bilo usojeno zaigrati na tej sveti travi Old Trafforda, bom pa zato že čez nekaj dni, ko bo šlo zares v četrtfinalu lige prvakov. Spoštovati moramo dejstvo, da so angleški klubi v velikem vzponu, kar ne nazadnje potrjujejo tudi dosežki njihovih predstavnikov v ligi prvakov. Britanci gojijo neverjetno strast do nogometne igre, še posebej pa so fascinantni zaradi brezpogojne zvestobe svojim klubom. Ne bo nam lahko, a naš cilj je kristalno jasen," se 30-letni Rakitić že veseli velikega četrtfinalnega obračuna z 'rdečimi vragi'.



Ivan ni ostal ravnodušen do zadnjih izjav in pohval Joseja Mourinha na svoj račun. "Jose je eden od najboljših trenerjev na svetu, zato sem bil še toliko bolj počaščen, ker so prišle iz ust tako uglednega strokovnjaka. Verjamem, da bo kmalu našel nov izziv in se vrnil ob zelenice."