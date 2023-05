Rakitić: Če je Real kralj Lige prvakov, je Sevilla vladarica lige Evropa

Le še dan nas loči od prvega v nizu treh zaključnih dejanj v letošnji nogometni evropski klubski sezoni. Jutri se bosta v Budimpešti v finalu lige Evropa pomerili moštvi Rome in Seville. Slednje je vajeno zmagovanja v omenjenem tekmovanju, šest naslovov dovolj zgovorno priča o izkušenosti varovancev Joseja Luisa Mendilibarja, ki bo moral za sedmo lovoriko taktično ukaniti portugalskega trenerskega mačka na drugi strani Joseja Mourinha. Prenos tekme na Kanalu A in VOYO od 20.30 naprej.

Kapetan Andaluzijcev Ivan Rakitić je sicer še edini "preživeli" član šampionske generacije Seville izpred devetih let, ko je ta v finalu Evropske lige v Torinu po izvajanju enajstmetrovk premagala Benfico. Od takrat se je marsikaj spremenilo. Sevilla se je v naslednjih letih nekajkrat preizkusila tudi v elitni Ligi prvakov, a kot pravi nekdanji odlični hrvaški reprezentančni vezist, ki se je po uspešni epizodi pri Barceloni vrnil v Andaluzijo, se s soigralci v drugem najkakovostnejšem evropskem klubskem tekmovanju počuti zelo domače. "Če za Real Madrid pravijo, da je kralj Lige prvakov, je Sevilla prava vladarica lige Evropa. Tu se počutimo kot 'ribe v vodi', in čeprav sem edini član v trenutni zasedbi kluba, ki pozna občutek ob osvojitvi tega tekmovanja, sem prepričan, da imamo dovolj znanja in izkušenj, da vse skupaj obogatimo še s sedmo lovoriko. Osebno komaj čakam, da se tekma na Puškaš Areni prične. To je poseben občutek, saj nimate vsak dan možnosti zaigrati v velikem finalu," nekaj več kot 24 ur pred uvodnim sodnikovim žvižgom pravi izkušeni Rakitić, ki bo svojo ekipo kljub zelo turbulentni sezoni popeljal v brezkompromisen boj med drugim tudi za vstopnico za nastop v Ligi prvakov v naslednji sezoni.

Ivan Rakitić ima poseben odnos z navijači Seville. FOTO: AP

"Tako je, ne gre zgolj za zmago v ligi Evropa. Z morebitnim uspehom bi si priigrali tudi nastope v Ligi prvakov, kar bi glede na naše trenutno stanje v španskem prvenstvu bil pravi obliž na rane. Letošnja pot do finala je zelo podobna tisti pred devetimi leti, ko tudi takrat nihče ni verjel v nas. Odločeni smo v želji, da znova zapremo usta nejevernim Tomažem in pokažemo, da trenutna zasedba poseduje ne le nogometno kakovost, temveč tudi zmagovalni značaj. To, da smo na poti do dvoboja z Romo izločili med drugimi tako ugledni imeni, kot sta Manchester United in Juventus, pove dovolj. Čeprav nam bo nasproti stalo odlično moštvo Rome s prekaljenim Mourinhom na trenerski klopi, verjamemo, da imamo na razpolago dovolj orožij za nov veliki uspeh," je prepričan 35-letnik, ki je spregovoril nekaj besed tudi o vseh treh trenerjih, ki so v dozdajšnjem delu sezone vodili oziroma še vodijo (Jose Luis Mendilibar, op. p.) andaluzijsko moštvo.